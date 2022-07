A melhor televisão: Eis as nomeações para os Emmys de 2022

Desde 2020 que várias indústrias, entre as quais a da televisão, dizem que “este não foi um ano normal” devido à pandemia. Em 2022, as nomeações dos 74.ºs Emmys também não traduzem um “ano normal” porque, tal como os ecrãs exaustos terão notado, as comportas abriram-se e houve muita e boa televisão despejada pelas condutas congeladas pela covid-19. Por isso é que 2022 é o ano do duelo entre Succession e Stranger Things, que estão de volta, e Squid Game, a surpresa de 2021 e primeira série em língua não inglesa nomeada para Melhor Drama, mas também uma contenda entre a conceptual Severance ou a jovem Euphoria. O anúncio das nomeações foi feito esta terça-feira à tarde (hora de Lisboa) pelos actores JB Smoove e Melissa Fumero a partir de Los Angeles.