Esta noite, os Emmys querem ser um sítio quase normal e com bom ambiente

Os Emmys de 2022 são entregues na madrugada desta terça-feira com a promessa de uma coisa: bom ambiente. A última grande cerimónia de prémios norte-americana, e por isso global q.b., foram os Óscares e (quase) toda a gente sabe como acabaram — reduzidos a um estalo de Will Smith a Chris Rock. O anfitrião da cerimónia de Academia de Televisão é Kenan Thompson, um actor bonacheirão que reza antes de entrar em palco e que o programa de variedades Saturday Night Live tornou uma constante dos ecrãs dos EUA. Mas para o mundo que sintonizar a cerimónia em que Succession, The White Lotus, Dopesick ou Barry se digladiam, Thompson vem com a função universalista de “não ser mauzinho”.