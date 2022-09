Paola Antonini: “Se queria a minha perna de volta? De maneira alguma”

Pode parecer cliché dizer que um milésimo de segundo pode mudar uma vida, mas foi isso mesmo que aconteceu com Paola Antonini quando tinha apenas 20 anos e foi atingida por um carro à porta da sua casa em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Passaram-se oito anos e agora percorre o mundo a contar a sua história inspiradora: como um momento difícil se pode tornar no melhor que alguma vez nos aconteceu. Foi uma das oradoras das Conferências do Estoril, na Nova SBE, em Carcavelos, entre 1 e 2 de Setembro.