Conferências do Estoril querem convocar “nova geração” para pensar o mundo

No período pós-pandemia e com uma Europa afectada pela guerra, as conferências do Estoril viram-se para a “nova geração” disposta a pensar “em uníssono” o mundo de hoje. Nomes como Anne Applebaum, jornalista e vencedora do Pulitzer, e Bertrand Piccard, explorador suíço e pioneiro da aviação solar, figuram entre os 50 oradores convidados da edição deste ano.