Dentes de mamífero com 62 milhões de anos desvendam-nos como viveu

É como se os dentes de um fóssil fossem as páginas do seu diário. Através de uma nova abordagem que usa pistas guardadas nos dentes, uma equipa de cientistas conseguiu recontar a história de vida do Pantolambda bathmodon, um mamífero que viveu há 62 milhões de anos. Se quisermos relatar em poucas palavras (quase telegraficamente) como viveria, poderia ser assim: nascia após sete meses de gestação, atingia a maturidade sexual com um ano e muitos indivíduos da sua espécie viveriam até aos quatro anos. Os mais velhos lá conseguiriam chegar aos 11 anos.