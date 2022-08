Viúva de Kobe Bryant recebe indemnização de 16 milhões de dólares por imagens da morte do basquetebolista e da filha

A decisão do júri foi tomada nesta quarta-feira, um dia depois do aniversário do basquetebolista Kobe Bryant, que completaria 44 anos. A estrela da NBA tinha 41 anos quando morreu.

Em tribunal, um júri deu razão à viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, num processo contra as autoridades do condado de Los Angeles devido à divulgação de fotografias dos corpos do basquetebolista e da filha Gigi. Vai receber 16 milhões de dólares (16,1 milhões de euros). Também Chris Chester, que perdeu a mulher e a filha no mesmo acidente de helicóptero, em Janeiro de 2020, recebeu 15 milhões (cerca de 15,1 milhões de euros).

As famílias acusam o Condado de Los Angeles por membros do gabinete do xerife e dos bombeiros terem partilhado fotografias do acidente em ambientes não oficiais, inclusive entre clientes de um bar. Em tribunal, um grupo de nove jurados deliberou cerca de três horas até chegar à decisão de condenar o Condado ao pagamento de indemnizações na ordem dos 31 milhões de dólares.

A decisão do júri foi tomada nesta quarta-feira, um dia depois do aniversário do basquetebolista Kobe Bryant, que completaria 44 anos. A estrela da NBA tinha 41 anos quando morreu.

O jogador dos Los Angeles Lakers, que venceu cinco campeonatos da NBA e foi eleito para o Hall of Fame em 2020, juntamente com a filha Gianna, de 13 anos, a mulher de Chester, Sarah, a filha Payton e outras cinco pessoas morreram no acidente em Calabasas, Califórnia, em 26 de Janeiro de 2020​.

Em Setembro desse ano, Vanessa Bryant avançou com uma acção no Tribunal Distrital dos EUA para pedir uma indemnização. Durante a abertura do julgamento, o seu advogado argumentou que as fotografias não foram tiradas com nenhum propósito oficial de investigação do acidente.

As imagens “foram partilhadas repetidamente com pessoas que não tinham absolutamente nenhuma razão para as receber”, afirmou.

“Sinto-me devastada, magoada e traída pelos funcionários do condado que divulgaram as fotografias”, disse Vanessa Bryant, na semana passada, durante o julgamento. A viúva de Kobe Bryant alegou que o direito à privacidade das vítimas foi violado e que os familiares sentiram “uma grande dor”.

Durante o testemunho, Vanessa Bryant garantiu que sofre de stress emocional devido “ao medo” de que ela ou os filhos encontrem “imagens horríveis dos seus entes queridos na Internet”.

Por seu lado, as autoridades do Condado de Los Angeles argumentaram que as “graves lesões emocionais e mentais” não foram causadas pelo condado ou pelas fotografias, mas pelo próprio acidente. Além disso, continuaram, as fotografias não aparecem na Internet há mais de dois anos e meio e que, portanto, não há razão para pensar que possam voltar a surgir.

Os advogados dos queixosos pediram ao júri uma indemnização de até 42,5 milhões para Bryant e 32,5 milhões para Chester.

Em 2021, Vanessa Bryant chegou a um acordo financeiro com a empresa que operava o helicóptero envolvido no acidente. Em Fevereiro desse ano, os investigadores alegaram que o piloto do helicóptero estava desorientado devido ao nevoeiro e que não seguiu o protocolo estabelecido ao voar com aquelas condições meteorológicas.