Dois anos depois da morte de Kobe Bryant, foi erguida uma estátua no local do acidente

Esta quarta-feira, 26 de Janeiro, assinalaram-se dois anos do acidente de helicóptero que tirou a vida à antiga superestrela da NBA, Kobe Bryant, à sua filha Gianna e a outras sete pessoas. Para assinalar a efeméride, o escultor norte-americano Dan Medina construiu uma estátua dos Bryant com o propósito de honrar a memória de pai e filha e a de todos os que perderam a vida na fatalidade.

O escultor da Califórnia Dan Medina criou uma pequena estátua de bronze de cerca de 72 quilos. A obra de arte dá agora vida ao local do acidente em Calabasas, perto de Los Angeles. Todavia, salientou Medina, a instalação é apenas temporária, para assinalar o aniversário da morte do basquetebolista. O artista tem esperança de poder construir uma versão mais permanente, a colocar nesse mesmo local, depois de ter a autorização da cidade.

A sculpture of NBA great Kobe Bryant and his daughter Gianna 'Gigi' Bryant was brought to the helicopter crash site where they perished alongside seven others on a hillside near Los Angeles two years ago https://t.co/Jxby7K3seZ pic.twitter.com/GpcUCb7Ei7 — Reuters (@Reuters) January 27, 2022

A versão actual apresenta Kobe Bryant em uniforme completo com o braço à volta da filha Gianna, que segura uma bola de basquetebol ─ a menina tinha 13 anos quando morreu. Os nomes de todas as vítimas do acidente adornam a base. Além de pai e filha, viajavam o treinador de basebol John Altobelli, cinco outros passageiros e o piloto.

O acidente que ceifou a vida a nove pessoas foi mais tarde, em Fevereiro do ano passado, imputado a um erro do piloto. Segundo o National Transportation Safety Board, o piloto do helicóptero, Ara Zobayan, provavelmente ficou desorientado por culpa das condições meteorológicas que não eram as melhores ─ estaria bastante nevoeiro na altura do acidente.

O acidente de 26 de Janeiro de 2020 acabou por gerar uma acção judicial das famílias contra a propriedade do piloto e dos Helicópteros Island Express, que foi resolvida em Junho de 2021. Além disso, a viúva Vanessa Bryant também apresentou queixa contra dois bombeiros do condado de Los Angeles, que tiraram fotografias da cena do acidente.

Em Maio do ano passado, Kobe Bryant passou a fazer parte do Hall of Fame de Basquetebol ─ um corredor com as camisolas de jogadores que ficaram na história daquele desporto ─ no Naismith Memorial Basketball, em Springfield, Massachusetts. “Conseguiste, estás agora no Hall of Fame”, disse, então, Vanessa Bryant, na cerimónia. “És um verdadeiro campeão. Não és apenas um MVP, és um grande de todos os tempos. Estou tão orgulhosa de ti. Amo-te para sempre, Kobe Bean Bryant”, discursou, visivelmente emocionada. O prémio MVP é uma distinção dada aos jogadores mais valiosos da NBA e Kobe Bryant foi o vencedor na época de 2007/2008.

Durante os últimos dias, Vanessa Bryant foi publicando fotografias do marido e da filha, em homenagem pelo aniversário da morte de ambos. Também o antigo colega de equipa de Bryant, Lamar Odom, o antigo jogador da NBA Vince Carter e o actual jogador da NFL Russell Wilson foram algumas das celebridades a lembrar o jogador. “Gigi e Kobe estão sempre comigo”, escreveu Odom, no Twitter.