A Royale Pão Paixão “não é para turistas”: no Porto, esta nova padaria quer recuperar o cunho tradicional

No âmago está o pão, de fermentação natural com massa mãe, mas a vocação segue pela pastelaria e chega à restauração. Na zona da Boavista, no Porto, a Royale Pão Paixão foi pensada para “os locais”: quem ali vive, trabalha e estuda. Há os clássicos nacionais mas também variações e especialidades de inspirações do mundo, como a fougasse de azeitona