Com passe ou sem passe, a Berlenga continua a tirar o fôlego aos visitantes

O tempo está cinzento quando chegamos a Peniche. Mas é domingo, hora do almoço, e há filas de pessoas à porta dos restaurantes da avenida do Mar, que vai dar à marina. É para lá que vamos. Agosto é o mês mais forte de visitas à ilha da Berlenga, um dos ex-líbris da região, com o seu imaginário de águas cristalinas cheias de vida, grutas, um forte secular, os chilreios omnipresentes das gaivotas e 79 hectares de uma paisagem granítica, decantada pelo mar à volta. Mas, antes, é necessário chegar lá.

“O receio que tenho é da viagem”, diz-nos Ana Sofia Alcobia, que veio de Tomar com a família visitar a Berlenga, e está à espera da partida do barco, marcada para as 14h30. Há uma má fama em relação à travessia, capaz de dar a volta ao estômago quando o mar está agitado. “Já comprámos o comprimido para o vómito”, admite, divertida.

Perguntamos porque vai visitar a ilha. “Já há muito tempo que o meu marido prometeu que me trazia às Berlengas. Ele gosta muito de pescar e já é uma zona que ele vem”, resume a educadora de infância. “A expectativa lá é que seja diferente daquilo que estamos acostumados, que valha a viagem e o bilhete, que não é, de todo, barato”, explica a educadora de infância, à medida que mais pessoas se vão juntando na marina.

Foto Ana Sofia Alcobia (segunda à esquerda) com a família na marina de Peniche Nuno Ferreira Santos

Ao início da tarde, parte a segunda grande leva de turistas para a Berlenga, transportada pelas várias empresas marítimo-turísticas da cidade. É este o ritmo imposto desde 2019, quando foi definida legalmente a capacidade de carga da Berlenga, que limita a 550 as pessoas na ilha num determinado momento (excluindo os moradores da ilha, os prestadores de serviços e os residentes do município de Peniche).

A mudança obrigou a um ajustamento do número de viagens que as empresas faziam. Antes, as embarcações podiam ir e voltar da ilha as vezes que quisessem. Um turista poderia entrar na Berlenga a meio da manhã e sair ao fim do dia, às 19h30, possibilitando uma liberdade alargada de escolha. Com a limitação de carga, as empresas passaram a fazer, em geral, duas viagens de ida e volta: uma da manhã e outra de tarde, que sai da ilha às 18h30. Os visitantes que vão passar o dia podem ir e vir de manhã, ir e vir de tarde, ou ir de manhã e só voltarem ao fim da tarde. O que tem de ficar assegurado é que, ao longo do dia, num determinado momento, só estejam 550 visitantes na ilha.

“ Porquê pagar? ”

Este ano, as tensões aumentaram depois da introdução a 1 de Junho do Berlengas-Pass, o título de acesso à área terrestre da Berlenga, com o custo de três euros, que cada visitante tem de tirar (excepto as pessoas pertencentes aos grupos descritos acima). A medida teve um impacto imediato. “Houve uma redução de pessoas a visitarem a Berlenga, uma redução na procura e uma redução das agências de viagem a quererem trabalhar com o nosso produto”,diz Renato Rodrigues ao PÚBLICO, presidente da Associação de Operadores Marítimo-Turística do Oeste Penichense.

Foto As pessoas esperam na marina de Peniche pelo início da viagem para a Berlenga Nuno Ferreira Santos

A obtenção do título é feita numa plataforma do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), uma das entidades gestoras da Reserva Natural das Berlengas. Logo na altura da introdução da taxa vieram a público várias queixas sobre a dificuldade de se aceder à plataforma, principalmente para os estrangeiros. Desde então, o site tem vindo a ser melhorado.

Ana Sofia Alcobia, que viaja pela Feeling Berlenga, pagou a taxa na marina. “Pedimos ajuda aqui para nos inscrevermos no link e a senhora acabou por nos ajudar”, conta. Mas não está contente. “Acho que é um bocado estúpido. Diz que é para fazer o controlo das pessoas, mas porquê pagar? Fazia-se só o controlo”, defende.

Já Renato Rodrigues aponta um problema estrutural na plataforma que tem impacto nas operadoras marítimo-turísticas. Quem pede um título de acesso à ilha e depois, no dia, desiste de ir, causa um prejuízo às empresas. “O lugar está ocupado na plataforma e não posso pôr ninguém no barco”, alerta Renato Rodrigues, numa conversa por telefone.

Segundo o presidente da associação, isto é especialmente problemático com os barcos de particulares que vão visitar a ilha e podem desistir de viajar no dia, embora tenham comprado o Berlengas-Pass (um título de três euros permite estadias na Berlenga de até sete dias). “Há ene pessoas que vão à ilha num barco de recreio e não saltam para a terra. Mas, pelo sim, pelo não, como podem querer ir à casa de banho na ilha, pagam a taxa”, exemplifica Renato Rodrigues, que trabalha na Berlenga desde 2003. Para a associação, que é também a favor da conservação da ilha, deveria haver uma quota específica de títulos para os barcos de particulares, de modo “que os operadores tenham a certeza que todos os outros lugares são utilizados”.

A enseada com o cais da Berlenga à direita Nuno Ferreira Santos Uma pessoa mergulha nas águas da ilha Nuno Ferreira Santos O forte construído no século XVII Nuno Ferreira Santos O farol da Berlenga, no topo da ilha Nuno Ferreira Santos O Bairro dos Pescadores com painéis solares que alimentam as casas de electricidade Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Nuno Ferreira Santos

Políticas de conservação

Aquelas foram algumas das queixas ouvidas pelo PÚBLICO sobre as novas regras de acesso à Berlenga que, inevitavelmente, mexeram com as dinâmicas da ilha. A história humana da Berlenga é antiga. Há vestígios romanos submarinos de âncoras e ânforas. Muito mais tarde, no século XVII, construiu-se o forte de S. João Baptista. O edifício foi restaurado em meados do século XX e hoje é um dos vértices da ilha. Entre 1839 e 1841, erigiu-se o farol, passando a haver uma presença humana permanente, que hoje dá assistência à navegação e serve de habitação para funcionários da Berlenga. E no início da década de 1940, o Bairro dos Pescadores foi edificado, para uma comunidade que desde o século XV habitava a ilha.

Esta humanização ocorreu num território com importantes valores geológicos e biológicos. Após uma década de deterioração da ilha, um decreto-lei estabeleceu em 1981 a Reserva Natural das Berlengas (RNB), iniciando uma política de conservação. Em 1990, uma portaria definiu a capacidade de carga de apenas 350 pessoas, mas este controlo nunca foi imposto. Ao mesmo tempo, a região foi ganhando outros estatutos (em 2011, foi aprovada a Reserva da Biosfera das Berlengas). Uma resolução de 2008 aprovou o Plano de Ordenamento da RNB, onde se definiu a necessidade de se avaliar, de novo, a capacidade de carga da ilha e de criar uma taxa.

Enquanto isso, o turismo aumentou. “Em 1998 a ilha foi visitada por cerca de 25.000 pessoas, número que aumentou para 30.000 no ano 2000”, lê-se num artigo de 2017, com os resultados de um trabalho de monitorização do número de visitantes da Berlenga em 2015 e 2016, liderado por Carlos Pereira da Silva, geógrafo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Segundo o estudo, em 2016 terão desembarcado na ilha 79.875 pessoas. “Torna-se assim essencial uma correcta gestão da capacidade de carga (…), de forma a que não se comprometam os valores naturais nem se ponha em causa a fruição dos visitantes”, conclui o artigo.

Menos pessoas

Ao aproximarmo-nos do cais da Berlenga, a paisagem da ilha vai conversando connosco, mesclando a sua força natural e história numa tarde de Verão que, por sorte, ganhou sol. À esquerda, ao nível do mar, está o forte. À frente, a zona mais carregada de turistas: a enseada com a praia e o cais de cimento, onde se contam facilmente 100 pessoas a partir e a chegar. Na encosta à direita, está o Bairro dos Pescadores. Acima, no planalto do lado esquerdo da ilha, fica o farol.

Saltamos do Pássaro do Sol, o barco de 12 lugares da Feeling Berlenga em que viajámos. No meio da agitação do cais, ninguém nos pede o Berlengas-Pass, sabemos mais tarde que há dois funcionários do ICNF que, entre as várias funções que têm de controlo e fiscalização da ilha, podem exigir a qualquer visitante a apresentação do título.

Mas há quem nem sequer tenha ouvido falar do documento, como é o caso de Bruna Silva e Felipe Sequeira, que encontramos no cais da ilha, à espera de apanharem o barco para visitar as grutas. O casal vive na Amadora e já é a segunda vez que tenta visitar a ilha. “A semana passada os bilhetes estavam esgotados e nós voltámos outra vez para conhecer a ilha, a vontade era muita”, admite Bruna Silva, natural de Minas Gerais, no Brasil, que é cuidadora e está em Portugal há cinco anos. O casal veio na empresa Berlengatur e não foi informado do Berlengas-Pass. “Ninguém pediu nada”, diz por sua vez Felipe Sequeira, também de Minas Gerais, que faz remodelações. “Pagámos o passeio de 30 euros e foi só.”

Foto Bruna Silva e Felipe Sequeira esperam pelo barco para visitar as grutas da Berlenga Nuno Ferreira Santos

As empresas não têm nenhuma obrigação legal de questionar os passageiros pelo título. Na resolução de 2008, onde se aprovou o plano de ordenamento para as Berlengas, ficou determinado que o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (organismo que se fundiu em 2012 com a Autoridade Florestal Nacional para dar lugar ao ICNF) teria de implementar “mecanismos que permitam verificar o número diário de pessoas presentes” na Berlenga. Questionámos o ICNF sobre a questão, mas até à hora do fecho da edição não obtivemos resposta.

De qualquer forma, mesmo não havendo um controlo absoluto, as mudanças dos últimos anos são evidentes para os trabalhadores da ilha. “O número de pessoas diminuiu bastante”, diz Nuno Rocha, bombeiro de serviço que encontramos no cais. Numa portaria de 2021, onde se determinam as condições de acesso à Berlenga, explica-se que as receitas da taxa devem ser “preferencialmente afectas” a medidas de valorização, tal como a melhoria de serviços de uso público. Quando perguntamos a Nuno Rocha sobre a taxa, ele identifica as necessidades da ilha. “Não dão condições para as pessoas porem o lixo ao longo dos trilhos”, exemplifica e aponta ainda para a longa escadaria que dá acesso ao forte sem “apoio nenhum”.

No início da subida em direcção ao forte, paramos para conversar com Ângelo Santos que está no beiral da esplanada do restaurante Mar e Sol, a olhar o movimento. “Na ilha chegavam a estar 2000 pessoas”, refere o assistente operacional da Câmara Municipal de Peniche. “A situação era complicada, a nova lei melhorou”, diz. “A nível da recolha de lixo, não há tanto impacto como havia.”

O parque de campismo da Berlenga, fechado Nuno Ferreira Santos A escadaria para o forte Nuno Ferreira Santos Uma das pontas que se atravessa para se chegar ao forte Nuno Ferreira Santos O restaurante no interior do forte Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Nuno Ferreira Santos

Prosseguimos pela estrada que ladeia os declives em escada do parque de campismo, que se encontra vazio de tendas. Apesar dos outros equipamentos que permitem pernoitar na ilha estarem abertos (como a estalagem do restaurante e o forte), o campismo da Berlenga, que durante anos albergou famílias a preços acessíveis, continua fechado desde a pandemia.

Já perto do farol, é preciso sair da estrada e entrar no trilho para continuar para o forte. Estamos agora na zona mais alta da ilha, com pouca gente. Do lado esquerdo, quem olhar em direcção ao mar consegue ver a costa de Peniche. Do lado direito, fica a parte da ilha protegida integralmente. A vegetação rasteira, seca, permite observar aqui e ali pontos brancos, as famosas gaivotas, cujos guinchos são parte da banda sonora da ilha, juntamente com o barulho do vento e do mar. É uma paisagem despida, mas erma e bela.

“Ilha dos amores”

Andando umas centenas de metros inicia-se a longa descida até ao forte, degrau a degrau, junto à falésia. No entanto, o momento mais tenso vem depois da escadaria, quando se atravessam as pontes de acesso ao forte, que têm alguma largura, mas estão desprovidas de corrimões. Finalmente entramos no edifício centenário gerido pela Associação dos Amigos das Berlengas.

No terraço do forte encontramos sentados Eduardo Gonçalves e Veronika Vaskevych, que estiveram na ilha há dois anos, e o filho de Veronika, Meihail Marcos. Para o jovem, a visita é uma estreia. “A primeira vez viemos sozinhos de viagem de casamento e a segunda viemos mostrar a ilha [a Meihail], que é muito bonita”, explica Veronika Vaskevych, ucraniana que vive em Portugal há quatro anos e é guia intérprete na empresa Green Voyage. “Viemos visitar as grutas e conhecer mais coisas.”

Foto Eduardo Gonçalves, Meihail Marcos e Veronika Vaskevych no terraço do forte de São João Baptista Nuno Ferreira Santos

Em relação à taxa, o casal desconhece a sua existência. “Chegámos [à marina de Peniche] três minutos antes de o barco partir”, conta Eduardo Gonçalves, que se identifica como webmaster na empresa Ginásios da Educação Da Vinci. “Ainda não pagámos a viagem, ficaram com o nosso cartão de cidadão”, diz. Vão pagar o serviço na volta.

Ao sairmos do forte conversamos ainda com João Gonçalves, que trabalha na recepção. Entre Abril e Outubro, o forte aluga as suas cubatas a pessoas. “Nós vivemos aqui”, diz. João Gonçalves fala do espírito de partilha que encontra na convivência do forte e que torna a Berlenga numa “ilha dos amores”. Do que é que gosta mais? “Tudo, à noite vê-se o braço da [nossa] galáxia, os golfinhos, a gruta. Venho à ilha há 45 anos e nunca me canso de olhar a vista.”

Foto João Gonçalves trabalha no forte Nuno Ferreira Santos

Mas houve uma mudança com a restrição do número de pessoas. “À noite, a ilha tinha mais vida, mais convívio. Agora perdeu-se tudo”, relata, criticando ainda a taxa imposta este ano. “Estes três euros são de mais, a viagem de barco já é cara.”

Despedimo-nos e subimos as escadas de volta. Já passa das 18h e de longe nota-se uma afluência renovada ao cais. O Cabo Avelar Pessoa, o ferry da Viamar, está de partida. Ouve-se o apito, as pessoas acenam do barco, da ilha há respostas: “Ehhh”…

Foto Emanuel Cardoso, ao leme de Pássaro do Sol Nuno Ferreira Santos

Passados uns minutos é a nossa vez. Saltamos para o Pássaro do Sol e o retorno começa. Na cabine, Emanuel Cardoso, que vai ao leme, trabalha na empresa há cinco anos e conta-nos o que mudou com a taxa. “Dá mais trabalho a todos nós, temos de controlar o Berlengas-Pass de toda a gente”, refere. “Cada pessoa é obrigada a tirar o Berlengas-Pass, nenhuma empresa serve como entidade reguladora. Contudo, aconselhamos que o façam para não infringirem a lei e não serem alvo de coima.”

No barco, ao nosso lado, está Delphine Godfriaux, que veio de Bruxelas e está a passar uma temporada de três semanas em Portugal. “Estava a pesquisar no Google o que fazer em Peniche. Gosto da natureza e li que as Berlengas eram um lugar realmente bom para visitar”, conta. A experiência esteve à altura da expectativa. “A vista é de tirar o fôlego”, diz, contando-nos o que fez. “Caminhei até ao forte, bebi um café. Atravessar a ponte foi um pouco assustador”, recorda. E quanto à taxa? “Paguei a taxa, claro. Compreendo [a necessidade]. Sou uma pessoa amiga do ambiente”, responde-nos com simplicidade, contente com o que viu na Berlenga. “A ilha está muito limpa.”