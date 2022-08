Nada indica que Estrela Geopark perca classificação apenas devido ao fogo, diz Unesco

A Comissão Nacional da Unesco revelou esta sexta-feira que nada indica que o Estrela Geopark perca a classificação de Geopark Mundial, atribuída por aquela organização internacional, apenas por motivos relacionados com os incêndios.

Segundo a Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), “as avaliações competem às instâncias dos Geoparques Mundiais da Unesco, que as levam a cabo de quatro em quatro anos, para aferir do cumprimento, por parte dos geoparques, dos objectivos e condições que levaram à sua criação, pelo que, não sendo da sua competência, a Comissão Nacional não irá efectuar nenhuma avaliação”.

O Estrela Geopark, classificado como Geopark Mundial da Unesco em 2020, inclui parte ou a totalidade dos nove municípios que se estruturam em torno da serra da Estrela (Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia) e tem uma área de 2216 quilómetros quadrados.

Ainda de acordo com o site do parque, os Geoparks Mundiais da Unesco “são áreas geográficas bem delimitadas, onde os sítios e paisagens de importância geológica internacional são geridos a partir de uma visão holística de protecção, educação e desenvolvimento sustentável”.

O incêndio que deflagrou às 3h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), alastrou para Manteigas, Gouveia, Celorico da Beira e Guarda (Guarda). Por volta das 15h, estavam no terreno 1660 operacionais, apoiados por 470 viaturas e 12 meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.