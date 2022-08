Califórnia quer proibir a venda de novos carros a diesel ou gasolina até 2035

Até daqui a quatro anos, mais de um terço dos carros vendidos no estado californiano deverão já ser neutros em carbono.

O estado norte-americano da Califórnia deverá aprovar esta quinta-feira uma medida que impeça a venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035, avança o jornal The New York Times. O objectivo é fomentar a transição para veículos eléctricos e dar mais um passo rumo à neutralidade carbónica.

O governador do estado, Gavin Newsom, disse numa entrevista que esta medida é o princípio do fim dos veículos com motor de combustão interna. “As nossas crianças vão olhar [para estes carros] como olham para os telefones de disco”, comparou o governador democrata.

68% dos carros deverão ser neutros em carbono até 2030

Esta medida implica que todos os carros vendidos no estado a partir de 2035 não emitam quaisquer gases com efeito de estufa, em que se inclui o dióxido de carbono – cuja elevada concentração na atmosfera é dos principais causadores do aquecimento global e das alterações climáticas. E há metas intermédias: até 2026, 35% dos carros vendidos deverão ser neutros em carbono; até 2030, esse valor deverá rondar os 68%. Os carros usados podem ser revendidos.

A medida foi votada pela CARB, o organismo equivalente à Agência de Protecção Ambiental no estado da Califórnia. “É a coisa mais importante que a CARB já fez nos últimos 30 anos”, afirmou à CNN o membro desta agência governamental Daniel Sperling. “É importante não só par a Califórnia como para o país e para o mundo.”

São quase 40 milhões as pessoas que moram no estado da Califórnia, que corresponde à maior economia dos Estados Unidos e também ao maior mercado automóvel do país. Muitos outros estados são influenciados pelas medidas que são aprovadas na Califórnia.

Uma medida similar foi já conseguida na União Europeia (UE) em Junho: os deputados do Parlamento Europeu aprovaram uma medida que tem como objectivo impor um corte de 100% nas emissões de gases com efeito de estufa de novos carros a partir de 2035. Na prática, tal corresponde à proibição da venda de novos carros que não sejam eléctricos a partir desse ano. Esta medida faz parte do pacote climático intitulado “Fit for 55”, que pretende assegurar que a UE atinja a neutralidade carbónica em 2050.