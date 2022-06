Fim dos carros a diesel e a gasolina em 2035 vai a votos no Parlamento Europeu

Revisão do regulamento de emissões aponta para um corte de 55% nas emissões de CO2 já em 2030 e o corte de 100% dentro de 13 anos. Ambientalistas dizem que não chega. A palavra final será do Conselho Europeu.

Estrasburgo começa esta terça-feira a rever regulamentos de emissões de dióxido de carbono (CO2) na Europa e espera-se que aprove o ano da morte do comércio de carros com motor de combustão interna. A partir de 2035, acaba-se a venda de carros novos (ligeiros de passageiros e de mercadorias) a gasolina ou a gasóleo na União Europeia (UE), isto se o plenário aprovar, como se espera, a proposta que tinha partido da Comissão Europeia e que será debatida terça-feira, e votada no dia seguinte, no plenário do Parlamento Europeu.