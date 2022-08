Juiz admite divulgar documento sobre buscas a Trump, mas só com informação ocultada

O juiz norte-americano que autorizou as buscas na mansão de Donald Trump, na semana passada, anunciou que está “inclinado” a autorizar a divulgação do documento em que o Departamento de Justiça justificou a necessidade da acção dos agentes do FBI, e onde estão descritos pormenores das investigações contra o ex-Presidente dos EUA.

Numa declaração feita em tribunal, nesta quinta-feira, o juiz Bruce Reinhart instruiu o Departamento de Justiça dos EUA a rever o documento em causa, e a esconder qualquer informação cuja divulgação considere ser prejudicial às investigações.

Reinhart disse ser “muito importante” que os norte-americanos tenham acesso “à maior quantidade possível de informação” sobre as buscas na mansão de Mar-a- Lago, na Florida. E afirmou que, no seu entender, há partes do documento que podem ser reveladas sem que isso comprometa as investigações em curso.

“Se essas partes terão alguma relevância para o público ou para os media, não serei eu a avaliar”, disse o juiz, que deu uma semana ao Departamento de Justiça para propor alterações ao documento e marcou o anúncio da decisão final para a próxima quinta-feira.

O pedido para a divulgação pública do documento foi feito por vários jornais e estações de televisão norte-americanos, em nome da transparência e por estar em causa uma decisão inédita na história do país — o cumprimento de um mandado de busca na casa de um ex-Presidente dos EUA.

O Departamento de Justiça manifestou-se contra a publicação do documento, e pediu ao juiz que não autorizasse a sua divulgação — nem na íntegra, nem após uma revisão para ocultar informação sensível.

Segundo os investigadores, a divulgação do documento teria graves consequências para as investigações em curso, incluindo ameaças contra testemunhas ou potenciais testemunhas.

No final da semana passada, o juiz autorizou a divulgação do mandado de busca e do inventário dos documentos retirados da mansão de Trump pelos agentes do FBI — dois documentos distintos daquele que está em causa no pedido dos media norte-americanos. A divulgação do mandado de busca e do inventário — onde se lê que foram levadas 26 caixas com material diverso, incluindo 11 documentos classificados como confidenciais, secretos ou ultra-secretos — foi feita a pedido do Departamento de Justiça.

A revelação de pormenores de qualquer investigação criminal não é prática corrente no Departamento de Justiça, e só se justificaria neste caso, segundo os media norte-americanos, por estar envolvido um antigo Presidente dos EUA.

“A transparência contribui para que o público possa perceber e aceitar os resultados”, disse Charles Tobin, um advogado dos jornais e das televisões que fizeram o pedido ao juiz. “E isso é bom para o Governo e para o tribunal. Não podemos confiar naquilo que não podemos ver.”