Buscas na casa de Trump estarão relacionadas com documentos sobre armas nucleares

Ex-Presidente dos Estados Unidos diz que concorda com a divulgação dos fundamentos do mandado de busca, solicitada pelo procurador-geral na noite de quinta-feira. Mas não explica por que não divulga a cópia que lhe foi entregue.

A urgência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em executar um mandado de busca na mansão de Donald Trump na Florida, no início da semana, estará relacionada com a retenção ilegal, pelo ex-Presidente norte-americano, de documentos secretos sobre armamento nuclear, avança o Washington Post.

Segundo o jornal, as autoridades consideram que os documentos em causa representam um risco para a segurança nacional dos EUA enquanto não estiverem na posse dos Arquivos Nacionais, a agência responsável pela preservação dos registos oficiais da Casa Branca.

Não há, até agora, nenhuma informação sobre se os documentos dizem respeito a armamento nuclear norte-americano, ou de qualquer outro país. Mas a eventual partilha desse tipo de documentos — de forma deliberada, ou como resultado de uma falha de segurança na mansão de Trump — pode revelar informação sensível, a um Estado inimigo, sobre a capacidade nuclear dos EUA ou dos seus aliados.

No início do ano, os responsáveis dos Arquivos Nacionais denunciaram uma recusa reiterada de Trump de devolver documentos e objectos que foram enviados para a mansão de Mar-a-Lago após a sua saída da Casa Branca, a 20 de Janeiro de 2021.

No seguimento dessa denúncia, foram levadas da mansão 15 caixas com material que devia ter sido entregue, por lei, aos Arquivos Nacionais. Após a verificação do material devolvido, as autoridades terão detectado que continuavam em falta documentos confidenciais.

Divulgação do mandado

As dúvidas sobre os motivos das buscas do FBI na mansão de Trump podem ser esclarecidas ainda esta sexta-feira, ou no fim-de-semana, quando um juiz deliberar sobre um pedido do Departamento de Justiça, anunciado na noite de quinta-feira pelo procurador-geral norte-americano, Merrick Garland.

Numa comunicação ao país muito pouco habitual, quando está em curso uma investigação, Garland afirmou que foi ele quem autorizou o pedido para a emissão de um mandado de busca por um juiz federal, e garantiu que continuará a fazer o seu trabalho “sem receio, nem favorecimento”. E salientou que nunca tomaria a decisão “de ânimo leve”.

Para desfazer quaisquer equívocos sobre os fundamentos das buscas — em particular, sobre que documentos eram procurados pelos agentes do FBI —, Garland solicitou a um juiz que permita a divulgação pública do pedido.

O juiz responsável pela decisão determinou que Donald Trump tem de transmitir a sua posição até às 15h locais (20h desta sexta-feira, em Portugal continental). A posição de Trump sobre o pedido de Garland tem de ser ouvida, mas o juiz não é obrigado a respeitar uma eventual recusa.

A decisão, que vai ser transmitida pelos advogados de Trump — sobre se autorizam, ou não, a divulgação pública do mandado de busca —, será importante para se perceber se o ex-Presidente dos EUA tem alguma justificação para se dizer vítima de uma perseguição política por parte do FBI e do Departamento de Justiça, que estaria a ser orquestrada pela Casa Branca.

Numa primeira reacção ao pedido de Garland, Trump disse, na rede social Truth Social, que concorda com a divulgação do mandado. Mas o juiz só poderá tomar uma decisão com base numa posição oficial transmitida pelos advogados do ex-Presidente dos EUA.

De qualquer forma, o procurador-geral dos EUA também confirmou, na noite de quinta-feira, que Trump foi intimado a entregar, em Maio, os documentos que os agentes do FBI foram procurar à sua mansão na segunda-feira.

Como tal, o ex-Presidente dos EUA tem em sua posse o mandado de busca e está no direito de o divulgar ao grande público — o que não fez.

Na terça-feira, por exemplo, Trump invocou a Quinta Emenda da Constituição norte-americana para não responder às questões da procuradora-geral de Nova Iorque num caso diferente, sobre suspeitas de fraude bancária e fiscal, dizendo que foi essa a recomendação dos seus advogados; até então, o ex-Presidente dos EUA tinha defendido, perante os seus apoiantes, que a invocação da Quinta Emenda (que protege os cidadãos contra a auto-incriminação numa investigação judicial) era um recurso típico “da máfia”.

Ataque ao FBI

A revelação de Trump, na noite de segunda-feira, de que a sua mansão tinha sido alvo de um mandado de busca, originou uma onda de acusações de instrumentalização política do FBI, feitas por vários congressistas do Partido Republicano próximos de Trump, e de ameaças contra a integridade física de agentes da polícia federal dos EUA.

Na quinta-feira, horas antes da comunicação de Garland, um homem tentou invadir os escritórios do FBI em Cincinnati, no estado do Ohio, vestido com um colete à prova de bala e armado com uma espingarda semiautomática AR-15 — uma das armas mais usadas, nos últimos anos, por atiradores em ataques a escolas, igrejas e vários locais públicos e de diversão.

Durante a fuga, o suspeito disparou contra a polícia e acabou por ser morto.