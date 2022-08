Nancy Pelosi aterrou em Taiwan

Depois de horas de expectativa, em que milhares de pessoas estiveram a seguir o bonequinho de um avião nos sites ​que monitorizam o tráfego aéreo mundial, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrou em Taipé, capital de Taiwan, por volta das 23h locais (16h em Lisboa).

A presença de Pelosi na ilha cuja soberania é reivindicada pela República Popular da China motivou várias ameaças do Governo chinês e a realização de manobras militares da aviação chinesa no Estreito de Taiwan. Também os Estados Unidos mobilizaram as suas forças para a região – segundo a Reuters, quatro navios de guerra, incluindo o porta-aviões USS Ronald Reagan viajaram através do Mar do Sul da China e estão estacionados a Leste de Taiwan.

O Governo chinês afirmou, mais do que uma vez, que os EUA estão a “brincar com o fogo”, garantiu que o Exército de Libertação Popular vai reagir e acusou o país de “interferência nos assuntos internos da China”. Xi Jinping disse directamente a Joe Biden, numa chamada que ambos mantiveram na semana passada, que “quem brinca com o fogo queima-se”.

A visita de Pelosi a Taiwan é a primeira de um elemento de topo da política norte-americana desde 1997, quando Newt Gringrich, o então presidente da Câmara dos Representantes, ali esteve. Não constava do programa oficial do périplo da speaker democrata pelo continente asiático e foi uma incógnita até ao momento em que a própria desceu as escadas do avião militar que a transportou de Kuala Lumpur.

“A visita da nossa delegação honra o compromisso inabalável da América para com a democracia vibrante de Taiwan”, declarou Pelosi num comunicado dado a conhecer mal pisou a pista do aeroporto de Taipé. “A solidariedade americana com as 23 milhões de pessoas de Taiwan é mais importante do que nunca, num momento em que o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia”, acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês também reagiu imediatamente com um longo comunicado. “Esta é uma violação grave do princípio uma só China”, declarou o Governo de Pequim, acrescentando que a visita “tem um forte impacto nas fundações da relação entre China e Estados Unidos” e “envia um sinal muito errado às forças separatistas” da ilha.

Governada de forma autónoma desde 1949, quando o Governo nacionalista de Chiang Kai-shek chegou à ilha, fugindo das forças comunistas de Mao Tsetung, Taiwan foi reconhecida durante vários anos pelos Estados Unidos e seus aliados como legítima representante do poder político chinês.

O reatar das relações diplomáticas oficiais com Pequim, em 1979, levou, no entanto, os norte-americanos a reconhecerem a República Popular da China, em detrimento da República da China (Taiwan), e a assumirem como política oficial o respeito pelo princípio “uma só China”, segundo o qual o território soberano chinês é uno e indivisível e Taiwan é uma província chinesa “temporariamente ocupada”. Apesar de não ter relações diplomáticas oficiais com Taipé, Washington está obrigada, por lei, a fornecer meios ao território para que se possa defender militarmente.

Para o Governo chinês, a visita de Nancy Pelosi viola o acordo entre os dois países em 1979 e é uma “grave provocação política”. O comunicado do ministério de Wang Yi repete que “brincar com o fogo” é “extremamente perigoso” e que “aqueles que brincam com o fogo morrerão pelo fogo”. Em contraponto, o comunicado da speaker norte-americana diz que a visita “de maneira nenhuma contradiz” a política dos EUA sobre Taiwan das últimas décadas.

“Acções militares direccionadas”

Antes de aterrar em Taiwan, Pelosi visitou Singapura e Malásia e ainda tem na agenda oficial passagens pela Coreia do Sul e pelo Japão. O avião da Força Aérea americana que a transportou no périplo asiático levantou voo de Kuala Lumpur depois das 15h locais (7h em Lisboa) e contornou o Mar do Sul da China, passando pelos espaços aéreos da Indonésia e das Filipinas.

No aeroporto de Taipé estavam centenas de pessoas, incluindo muitos jornalistas, à espera que o voo aterrasse. O Taipei 101, o maior arranha-céus da ilha, começou a exibir mensagens como “Taiwan ❤️ Estados Unidos” e “Bem-vinda a Taiwan”. Um pequeno grupo de pessoas manifestou-se, no entanto, contra a visita, alegando junto ao aeroporto que a chegada de Pelosi iria piorar as relações da ilha com a China continental.