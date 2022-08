Alegada namorada de Putin alvo de sanções dos EUA

O nome de Alina Kabaeva, de 39 anos, foi um dos que surgiu na última actualização da lista de cidadãos dos EUA. Todos os activos que a russa detém no país terão sido congelados.

A alegada namorada do Presidente russo, Vladimir Putin, foi esta terça-feira atingida pelas novas sanções dos Estados Unidos da América em virtude da invasão da Rússia à Ucrânia.

O nome de Alina Kabaeva, de 39 anos, foi um dos que surgiu na última actualização da lista de cidadãos do Departamento de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Tesouro norte-americano. A sanção aplicada pelos EUA passa por congelar todos os activos que a russa detém nos EUA, sendo ainda proibida de negociar com cidadãos dos Estados Unidos.

A decisão surgiu cerca de três meses após o aviso da Casa Branca à alegada namorada de Putin, uma ex-ginasta rítmica que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos em 2004. Os EUA avisaram-na de que ninguém estava a salvo de sanções, mesmo que em Abril o seu nome tivesse sido removido da lista à última hora.

Em Abril, o Wall Street Journal explicava que as sanções aplicadas contra a ex-ginasta poderiam perturbar ainda mais as relações entre Washington e Moscovo, já que Kabaeva é considerada como alguém muito próximo de Putin.

Antes dos EUA, também o Reino Unido, em Maio, aplicou sanções à ex-atleta, que é actualmente a presidente da maior empresa de media privada do país.

Apesar de o Kremlin continuar a negar, vários relatos indicam que Alina Kabaeva é mãe de pelo menos um dos filhos de Putin, sendo que em 2008 um jornal russo indicou que ambos teriam uma relação.