Bruno Pinto conta o que está por trás de umas belas sardinhas

No sétimo episódio do podcast Azul, o convidado é o biólogo Bruno Pinto, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (Mare), na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem-se dedicado à investigação em comunicação de ciência e ambiente.

É um dos autores do documentário Sardinha Portuguesa – Uma Riqueza Natural, que pode ser visto na plataforma RTP Play.

Bruno Pinto conta o que aprendeu sobre sardinhas ao longo da produção do documentário, revela um pouco sobre a sua investigação sobre a história de oceanários e aquários públicos, lança algumas notas sobre a comunicação do mar nos jornais e fala também sobre banda desenhada.

