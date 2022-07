Greve da Lufthansa provoca cancelamentos que chegam a Lisboa e Porto

A greve de pessoal de terra da Lufthansa provocou o cancelamento de mais de mil voos da companhia aérea alemã, segundo a Reuters, abrangendo também os dois principais aeroportos portugueses. Em Lisboa, segundo o site da ANA – Aeroportos de Portugal, foram cancelados os dois voos da Lufthansa previstos para esta tarde em direcção a Frankfurt (12h05 e 16h25), mas, para já, parece manter-se o que tem como destino Munique, às 14h20. No caso do aeroporto do Porto, foram cancelados os dois voos que a companhia aérea tinha programado esta madrugada, com destino a Frankfurt e a Munique.

A TAP também está com as ligações aéreas com o país afectadas, com a companhia aérea portuguesa a sofrer quatro cancelamentos de chegadas a Lisboa (três de Munique e uma de Dusseldorf) e duas partidas, ambas para Munique.

A greve de pessoal de terra da Lufthansa foi marcada na segunda-feira pelo sindicato Verdi, após as negociações terem sido interrompidas, ficando nova ronda marcada para os dias 3 e 4 de Agosto. Para a Lufthansa, a acção do sindicato “não tem sentido”, sublinhando que foram colocadas melhorias salariais em cima da mesa. No entanto, a oferta foi tida como insuficiente pelos representantes dos trabalhadores, que exigem uma subida do vencimento de 9,5% para cerca de 20.000 funcionários.

Mesmo antes da greve, a Lufthansa já estava a ser afectada, tal como outros concorrentes, pela falta de pessoal, o que obrigou a companhia a cancelar milhares de voos, no meio de distúrbios nas viagens aéreas que afectam vários aeroportos (europeus e não só) e muitos passageiros. Aeroportos de grande dimensão, como o de Amesterdão, o de Frankfurt e o de Londres, já colocaram limites ao número de voos, de modo a tentar equilibrar a qualidade de serviço (não são emitidos novos bilhetes, e tenta-se remarcar os voos cancelados).

Na sexta-feira passada, a TAP emitiu um alerta aos passageiros, informando-os que, “devido ao limite de passageiros por dia imposto pelo Aeroporto de Londres-Heathrow”, a operação “terá de ser ajustada para reduzir o número de passageiros que tenham partida do referido aeroporto”. “Deste modo, no decorrer do mês de Julho irão ocorrer irregularidades com alguns voos à partida do aeroporto de Londres-Heathrow”, informo a TAP, pedindo aos passageiros afectados para aguardarem pela informação de “novo voo ou outras alternativas”.

Além da Lufthansa, também há greves a decorrer na Ryanair e na Easyjet, ambas em Espanha, ligadas a tripulantes de cabine que querem melhores condições laborais.