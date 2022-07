Maria de Lourdes Modesto era “a pessoa que mais sabia sobre cozinha e ensinou um país inteiro”

Maria de Lourdes Modesto morreu esta terça-feira, aos 92 anos. Divertida, irreverente, cheia de sabedoria, mas com um enorme prazer pela descoberta e uma curiosidade infinita. Era capaz de se encantar com uma aletria ou com a crosta do arroz de miúdos. É assim que os amigos a recordam: os gastrónomos Miguel Esteves Cardoso e Duarte Calvão, os investigadores Virgílio Gomes e Teresa Vivas e os chefs José Avillez, Justa Nobre e António Nobre. “Foi punk antes do punk”, diz Esteves Cardoso.