“Agora, com o governo maioritário, há todas as condições para avançar com alterações ao regime sucessório”

No rescaldo dos incêndios de 2017, o país interiorizou finalmente que não basta o combate para travar os incêndios, há sobretudo que os prevenir. Cinco anos depois, ainda há muito a fazer, admite Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, mas foram lançadas sementes. Mas há passos fundamentais que agora, com maioria absoluta, o Governo pode arriscar, acredita. Como a alteração do regime sucessório para evitar que a falta de entendimento entre herdeiros deixe propriedades ao abandono. Ou a criação de mecanismos que realmente remunerem o proprietário que faça boa gestão, contribuindo assim para o sequestro de carbono ou a infiltração da água que o país tanto precisa. Assim como apoiar efectivamente a pastorícia. Um desafio político e económico, onde as empresas têm um papel crucial. Mas há novas oportunidades: as resinosas estão a valorizar-se com a guerra e há fundos europeus disponíveis.