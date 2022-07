Empresas já têm de pagar salários deste mês com nova tabela de IRS

Quando as empresas processarem os salários deste mês de Julho já terão de aplicar novas taxas de retenção do IRS a alguns níveis salariais, porque o Governo actualizou esta semana as tabelas para os vencimentos brutos entre os 741 euros e os 760 euros.

A alteração surge à boleia das actualizações salariais cirúrgicas na função pública, mas, no IRS, como não há distinção entre público e privado, os salários pagos aos trabalhadores das empresas também são abrangidos por este ajustamento mensal, como refere o jornal Eco.

Embora a decisão do executivo tenha sido formalizada quase a meio do mês, com a publicação de um despacho num suplemento do Diário da República de quarta-feira, 12 de Julho, as entidades empregadoras terão de aplicar as novas taxas já nos vencimentos a pagar este mês, porque o despacho assinado a 11 de Julho pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, vincula as alterações aos “rendimentos pagos ou colocados à disposição a partir de 1 de Julho”.

As tabelas não foram revistas para acomodar o desdobramento dos escalões do IRS de sete para nove patamares de rendimento — que serão usadas em 2023 para calcular o imposto final sobre todo o rendimento ganhos ao longo deste ano de 2022 —, mas sim para as adaptar aos aumentos salariais de entrada dos assistentes técnicos na função pública.

Como os vencimentos passam de 709,45 euros brutos por mês para 757 euros (com efeitos retroactivos a Janeiro), os trabalhadores passariam a entregar mais imposto ao Estado todos os meses as tabelas mensais de IRS não fossem ajustadas, porque subiam de degrau de retenção e ficariam com um salário líquido mais baixo (isso acontece porque o método de cálculo da entrega do imposto mensalmente é diferente do sistema progressivo do esquema dos escalões através do qual se calcula o IRS).

Foi para evitar esse salto que o Governo decidiu agora mexer mais uma vez nas tabelas de retenção, tal como já tinha feito relativamente aos pensionistas por causa do aumento extraordinário das reformas mais baixas.

Uma vez que as tabelas de retenção estão divididas em dois grandes grupos – o dos pensionistas e o dos trabalhadores dependentes, sem distinção entre a natureza da actividade, se pública ou privada —, as alterações aplicam-se tanto aos trabalhadores da função pública como aos trabalhadores do sector privado. Daí que o despacho tenha como destinatários também as empresas, as instituições particulares de solidariedade social e quaisquer outras entidades pagadoras de rendimentos do trabalho dependente.

Ao contrário do que aconteceu com a publicação das primeiras tabelas de retenção na fonte, o despacho desta semana não especifica até quando é que as empresas poderão fazer um acerto se já tiverem programado o processamento dos salários antes da entrada em vigor desta nova versão. Ou seja, não esclarece o que devem fazer as entidades empregadoras se já tiverem dado ordem de pagamento dos salários de Julho de acordo com as tabelas que até agora estavam em vigor pelo facto de as novas só terem sido conhecidas na noite de 12 de Junho. Em contraponto, quando a 2 de Dezembro do ano passado deu a conhecer as tabelas a vigorar a partir de Janeiro de 2022 (com uma diferença temporal maior), o secretário de Estado deixou escrito que, se se verificasse essa circunstância, as empresas poderiam fazer o acerto até ao fim de Fevereiro.

Os trabalhadores com um salário de 757 euros ficam sujeitos a uma retenção de 5%, em vez de passarem a descontar 7,9% de IRS (seria essa a taxa a aplicar se as tabelas não tivessem sido alteradas). Como refere o jornal Eco, passam agora a entregar 37,9 euros, abaixo dos 47,55 euros que resultam do aumento. Esse valor seria absorvido na totalidade se as tabelas não tivessem sido ajustadas, porque, aí, a retenção mensal subiria para 59,8 euros.

As alterações não abrangem todos os patamares de rendimento, nem todas as situações familiares. O Governo alterou a tabelas dos trabalhadores solteiros e a dos trabalhadores casados em que os dois membros do casal auferem rendimentos (manteve iguais as tabelas para os trabalhadores casados em que só um dos dois aufere rendimentos).

Nos três primeiros patamares de rendimento não há mudanças: um salário até aos 710 euros brutos continua com uma taxa de 0% (não entrega IRS); um vencimento até aos 720 continua sujeito a uma taxa de 1,8%; e para uma remuneração até aos 740 euros mantém-se a taxa de 4,5%. A diferença acontece no degrau a seguir. Enquanto até agora o quarto patamar abrangia os vencimentos até aos 754 euros, com uma taxa de 6,3%, agora, esse quarto patamar abarca salários até um valor mais alto, indo até aos 760 euros, e com uma taxa de 5%. A partir daí, recupera-se o esquema anterior, em que os salários até aos 822 euros ficam sujeitos a uma taxa de 7,9% e, a partir daí, também não há mudanças.