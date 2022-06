Alterações salariais de técnicos superiores e assistentes técnicos custam 37,5 milhões

A valorização salarial dos técnicos superiores, dos doutorados e dos assistentes técnicos, que terá efeitos em 2022 e 2023, vai abranger 39.750 funcionários públicos e terá um impacto orçamental de 37,5 milhões de euros.

O número foi anunciado nesta quarta-feira por José Abraão, secretário-geral da Frente Sindical da Administração Pública (Fesap), no final da reunião com o Governo para discutir as alterações dos níveis remuneratórios destas carreiras e as novas regras do recrutamento centralizado.

A proposta do Governo altera o salário de entrada na carreira de assistente técnico, que agora tem um salário bruto de 709,46 euros (nível 5 da Tabela Remuneratória Única), e passa a entrar no nível 6 e a receber 757,01 euros brutos. Ou seja, receberão mais 47,55 euros por mês com efeitos retroactivos a Janeiro de 2022.

De acordo com José Abraão, a secretária de Estado da Administração Pública anunciou que há 17 mil trabalhadores que serão abrangidos pela medida e que o impacto orçamental será de 14 milhões de euros.

Em cima da mesa está também a alteração da posição de entrada na carreira técnica superior dos licenciados. Actualmente, estes trabalhadores começam com um salário bruto de 1215,93 euros (ou 1007,49 euros, se forem estagiários) e a proposta aponta para que a remuneração passe a ser de 1268,04 euros (ou de 1059,59 euros). Ou seja, começam por ganhar mais 52 euros.

Os técnicos superiores que já estão integrados na carreira também irão beneficiar desta alteração, passando automaticamente para o novo nível salarial. Estão nesta situação, adiantou José Abraão, 22 mil trabalhadores e a transição terá um custo de 20 milhões de euros.

Está também previsto um novo salário de entrada para os técnicos superiores com doutoramento. Em vez dos actuais 1215,93 euros brutos, os serviços não poderão oferecer menos do que 1632,82 euros mensais (o nível 4 da carreira), o que corresponde a mais 416,89 euros.

Os trabalhadores com vínculo público integrados na carreira geral de técnico superior e que tenham doutoramento serão também posicionados nos 1632,82 euros. Caso já estejam neste nível remuneratório ou superior, passam para a posição seguinte, o que lhes permitirá ter um ganho bruto que ronda os 200 euros. Em causa estão 750 trabalhadores e um custo de 3,5 milhões de euros.

Enquanto os assistentes técnicos verão a sua posição salarial alterada ainda este ano, com efeitos retroactivos a Janeiro; os técnicos superiores e os doutorados só em 2023 irão beneficiar das mudanças.

A solução apresentada pelo Governo não agrada a José Abraão, por considerar que se trata de “um remendo”, que vai “gerar injustiças” entre os trabalhadores integrados na carreira de assistente técnico e os que estão na carreira de assistente operacional. “Com os actuais escalões de IRS, um assistente técnico em início de carreira vai ganhar mais em termos líquidos do que um assistente técnico”, lamentou em declarações ao PÚBLICO.

De acordo com este dirigente, a secretária de Estado comprometeu-se a trabalhar com o Ministério das Finanças para “compaginar” as alterações da tabela salarial com as tabelas de retenção na fonte.