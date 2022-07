“Estou com Lula”: cantora Anitta disponibiliza-se a ajudar na campanha de Lula da Silva

“Não sou petista [Partido dos Trabalhadores] e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui na Internet”, escreveu a cantora brasileira no Twitter.

Há muito que a cantora brasileira Anitta é conhecida pelas suas opiniões partidárias e por ser voz activa contra a presidência de Jair Bolsonaro. Agora, anunciou oficialmente o apoio a Lula da Silva nas eleições presidenciais de Outubro próximo e disponibilizou-se mesmo para ajudar com a campanha através das redes sociais. Só no Twitter e Instagram, a artista fenómeno é seguida por mais de 80 milhões de pessoas.

“Não sou petista [Partido dos Trabalhadores] e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui na Internet, Tik Tok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance, e não sendo contra lei eleitoral, eu farei”, escreveu rainha da pop brasileira na conta do Twitter. O anúncio surgiu, esta segunda-feira, na sequência do homicídio de um partidário de Lula da Silva, membro do Partido dos Trabalhadores (PT), por um simpatizante de Bolsonaro.

Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, tik tok, Twitter, instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

“Se não houvesse uma morte envolvida neste caso do ‘apoiador’ de Lula que foi atacado por um bolsonarista eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não. É apavorante”, escreveu, acrescentando: “Mas a postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá... seus burros, agressores, autoritários e violentos”, declarou Anitta. “A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições”, terminou.

Se não houvesse uma morte envolvida neste caso do apoiador de Lula que foi atacado por um bolsonarista eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não. É apavorante. — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

Lula da Silva não tardou a reagir à manifestação de apoio e escreveu no Twitter: “Vamos juntos envolver o Brasil!”, numa referência à canção Envolver — ​um êxito que esteve várias semanas no primeiro lugar do top mundial do Spotify. A 83 dias das eleições presidenciais brasileiras, o fundador do PT é o candidato favorito, com uma vantagem entre 15 e 20 pontos sobre o actual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de acordo com as últimas sondagens.

Vamos juntos envolver o Brasil! https://t.co/uvxC3ECOON — Lula (@LulaOficial) July 11, 2022

Rapidamente surgiram críticas de que a artista estaria a apoiar um “ex-presidiário”, mas Anitta não coibiu de responder: “Ex-presidiário também é gente e uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro dê oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas, terem a oportunidade de mudar de vida e se reinserir na sociedade diminuindo a reincidência criminal.”

E pros soldadinhos do voldemort que vieram falar "vai lá defender ex presidiário". Pois é ex presidiário? Então sim pq ex presidiário também é gente e uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro dê oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

Em 2020, Anitta revelou, numa entrevista à Rede Globo, que tinha usado os meses de confinamento durante a pandemia para estudar política e conseguir, finalmente, tomar uma posição pública sobre o tema: “Na internet as pessoas cobram tanto que a gente tenha uma posição política que fez eu me questionar: ‘Como vou ter uma posição se eu não entendo nada do que estão me pedindo? Preciso começar a entender”. Mas a cantora não ficou pelas aulas privadas e quis partilhar o que tinha aprendido com os seguidores. Através de directos no Instagram, a artista e a advogada Gabriela Prioli, comentadora na CNN Brasil, ensinaram os básicos da política, como a diferença entre os três poderes (legislativo, executivo e judiciário).

Apesar de se auto apelidar de activista, a brasileira nega quaisquer pretensões políticas para um futuro próximo. “Não quero que as pessoas pensem que isto foi um interesse pessoal. A minha vontade é que as pessoas se interessem e percebam que é importante a gente perceber de política para poder comandar o nosso país. Agora o clima do Brasil é de briga e acho que isso tem muito a ver com quem está comandando a gente. Se você tem uma pessoa comandando o país que é autoritário, é só preconceito, estimula as pessoas a serem assim”, sublinhou, em declarações aos jornalistas, antes do concerto no Rock In Rio Lisboa, no final de Junho. “As eleições estão aí e espero que venha alguém que traga um clima de paz”, reforçou. Esse “alguém” é, na opinião da cantora, Lula da Silva, sabe-se agora.

Já esta semana, Anitta estará de volta a Portugal, depois de um concerto em Lisboa para mais de 80 mil pessoas. No próximo domingo, 17 de Julho, será Vila Nova de Gaia, no Meo Marés Vivas, a dançar ao som de sucessos como Boy's Don't Cry e Show das Poderosas.