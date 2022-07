“Pensava que era invencível”. Jennifer Lopez recorda ataques de pânico fruto da exaustão

A cantora Jennifer Lopez abriu-se sobre a saúde mental na mais recente edição da newsletter On the JLo. Aos 52 anos conta como “a jornada para o bem-estar” começou quando tinha menos de 30 anos e experienciou vários ataques de pânico fruto da exaustão. O episódio serviu de mote para falar da importância do sono e do autocuidado: “Percebi quão sérias podem ser as consequências de ignorar o que o meu corpo e a minha mente precisam para serem saudáveis”.

O episódio terá acontecido quando a actriz porto-riquenha dividia o tempo entre as filmagens durante o dia e o estúdio de gravação à noite, para depois, ao fim-de-semana, ainda gravar videoclips. Nessa altura, conta, dormia “entre três a cinco horas por noite”. “Estava no fim dos meus 20 anos e pensava que era invencível”, confessa. Mas o corpo provou-lhe que há, afinal, um limite: “Um dia estava sentada numa caravana e todo o trabalho e o stress que este gerava, combinado com a falta de horas de sono para recuperar mentalmente, apanhou-me.”

A cantora descreve que, de um momento para o outro, deixou de se sentir “complemente normal”, para começar a pensar “em tudo o que tinha de fazer nesse dia”. De repente, recorda, sentiu como se não se conseguisse mexer. “Fiquei paralisada”, relata, citada pela revista People. Como consequência do ataque de pânico, ficou com a visão enevoada e tal desencadeou ainda mais medo. “Agora sei que foi um ataque de pânico desencadeado pela exaustão, mas nessa altura nunca tinha ouvido falar disso”, declara.

Foto JLo em 2003 REUTERS/JIM RUYMEN

Foi levada ao médico por um dos seus seguranças e, quando lá chegou, reaviva, “já conseguia falar de novo”. “Estava tão assustada, pensei que estava a enlouquecer”, sublinha. E terá sido isso mesmo que perguntou ao médico: “Ele disse-me ‘não está louca, precisa dormir. Durma sete a nove horas por noite, não beba cafeína e garanta que treina se vai trabalhar assim tanto’”.

Durante muito tempo, lamenta, desvalorizou o autocuidado e priorizou o trabalho ─ nessa altura lançou o primeiro álbum On the 6 e fez os primeiros filmes, que até lhe valeram uma nomeação para um Globo de Ouro pelo papel em Selena. Nessa altura, em 1997, casou com o actor Ojani Noa, uma união que duraria apenas um ano.

Os episódios “assustadores” fizeram-na mudar a forma de olhar para a vida a todos os níveis, optando por um estilo de vida “saudável e equilibrado”. Hoje, reforça, a sua filosofia de bem-estar tornou-se “pró-vida em vez de antienvelhecimento”. E o segredo de JLo para parecer mais jovem: precisamente dormir bem. “Às vezes acordo e digo ‘Uau, acabei de perder dez anos no meu rosto’”, conclui, com humor, a noiva de Ben Affleck.