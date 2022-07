No Curtas de Vila do Conde, dois percursos distintos unidos pela vontade de cinema.

O que une duas figuras tão distintas do cinema francês como Alain Resnais (1922-2014) e François Reichenbach (1921-1993)? Existe uma evidente contemporaneidade entre estes dois focos do programa retrospectivo do Curtas Vila do Conde, Cinema Revisitado (que serão também contrastados numa sessão apresentada pelo crítico João Lopes).