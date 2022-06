Carlos Reichenbach, Márta Mészáros e Miklós Jancsó: retrospectivas à vista na rentrée dos festivais de cinema

Ainda faltam alguns meses, e haverá outros festivais pelo meio, mas os dois rendez-vous do cinema documental em Portugal, o DocLisboa e o Porto/Post/Doc, começaram já a levantar o véu sobre a sua programação 2022. No festival lisboeta, a decorrer entre 6 e 16 de Outubro, haverá uma retrospectiva integral do cineasta brasileiro Carlos Reichenbach, que se vem juntar à já anunciada retrospectiva A Questão Colonial. O certame portuense, que terá lugar entre 16 e 26 de Novembro, propõe uma selecção de filmes dos húngaros Márta Mészáros e Miklós Jancsó.