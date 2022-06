Curtas Vila do Conde aos 30 anos: Fogo Fátuo e a “cara que o festival merece”

Entre 9 e 17 de Julho, o festival de Vila do Conde celebra em grande uma edição especial que decorrerá por toda a cidade e arredores, e filmes de João Pedro Rodrigues, Nadav Lapid, Filipa César, Sandro Aguilar, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ou Tsai Ming-Liang.

Trinta anos é um número bonito, é um número redondo. Para Miguel Dias, um dos directores de sempre do festival, é também o ano em que – citando o adágio popular que já inspirara Miguel Gomes – o Curtas chega à “cara que merece”, depois de ter passado 30 anos com a “cara que Deus lhe deu”. Daí que a festa que o Curtas Vila do Conde vai fazer este ano ao entrar na sua quarta década de existência tenha o genérico “O Curtas que Mereces”.