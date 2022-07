Mudanças do Governo dificultam possibilidade de dar contrato a trabalhadores das plataformas

O alerta é deixado por Teresa Coelho Moreira, co-autora do Livro Verde do Futuro do Trabalho, lembrando que a solução encontrada pelo Governo para o trabalho nas plataformas digitais não é a que estava prevista. “É uma mudança, espero que não seja uma cedência aos lóbis”, sublinha.

A solução encontrada pelo Governo para clarificar o vínculo laboral das pessoas que prestam serviços através de plataformas digitais é diferente da que constava do Livro Verde do Futuro do Trabalho e da Agenda do Trabalho Digno apresentada em Outubro. O resultado, alerta Teresa Coelho Moreira, uma das coordenadoras do Livro Verde, é que o reconhecimento dos estafetas enquanto trabalhadores de plataformas como a Uber, a Glovo ou a Bolt pode ficar mais difícil.