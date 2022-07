Turismo: “Andamos a tirar trabalhadores uns aos outros”

De São Miguel a Vilamoura, o cenário repete-se: taxas de ocupação já muito próximas dos três dígitos; autocarros carregados de turistas; receitas a subir; falta de mão-de-obra. Mesmo com a inflação, o turismo está a voltar aos níveis pré-pandemia. O que não acompanha o ritmo da retoma é o emprego no sector. “Andamos a tirar trabalhadores uns aos outros”​, lamenta António Boavida, empresário algarvio na área da hotelaria e restauração. Salários de 1200 euros não resolvem todas as carências, muito menos salários mínimos.