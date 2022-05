Turismo ultrapassa níveis pré-pandemia pela primeira vez em dois anos

Pela primeira vez desde o início da pandemia, a actividade turística em Portugal ultrapassou os níveis que se registavam em 2019, graças à mobilização dos turistas nacionais. Em Abril, mês em que se celebrou a Páscoa, o sector do turismo recebeu mais de dois milhões de hóspedes e registou mais de seis milhões de dormidas, números que ficam mais de cinco vezes acima daqueles que eram registados no mesmo mês do ano passado.

Os dados, ainda provisórios, foram publicados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, durante o mês de Abril, os estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal receberam perto de 2,4 milhões de hóspedes, responsáveis por mais de seis milhões de dormidas, números que correspondem a aumentos superiores a 400% e 500%, respectivamente, em relação ao ano passado.

Em Abril do ano passado, recorde-se, Portugal estava a iniciar o levantamento faseado das medidas de confinamento, mas, por esta altura, mantinham-se várias restrições à circulação e a ajuntamentos, razão pela qual o crescimento da actividade turística registado em Abril deste ano é tão acentuado. Mas mesmo em relação ao período antes da pandemia já há um crescimento. O número de hóspedes registado em Abril deste ano corresponde a um aumento de 1,5% face a Abril de 2019, enquanto o número de dormidas subiu 1% em relação a esse mês.

“É a primeira vez, desde o início da pandemia, que se registam crescimentos face ao período homólogo anterior à pandemia”, destaca o INE.

A justificar esta evolução está o mercado interno, já que, apesar da clara recuperação sentida nos mercados externos, estes mantêm-se em níveis inferiores aos do período pré-pandemia. Ao todo, os hóspedes residentes em Portugal foram responsáveis por 1,93 milhões de dormidas em Abril deste ano, mais 15% do que no mesmo mês do ano passado. Já os não residentes responderam por 4,11 milhões de dormidas no mês em análise, o que ainda corresponde a uma quebra superior a 4% face a 2019.

Mesmo em termos acumulados, o sector começa a aproximar-se dos níveis de actividade que eram registados antes da pandemia. Entre Janeiro e Abril deste ano, os estabelecimentos de alojamento turístico registam mais de seis milhões de hóspedes e 14,9 milhões de dormidas, o que corresponde a quedas de cerca de 12%, em ambos os casos, em relação a igual período de 2019.

Principais mercados recuperam

Apesar de se manterem abaixo dos níveis de 2019, os mercados externos prolongam a trajectória de recuperação e, em Abril, atingiram os níveis mais elevados desde o início da pandemia, com vários dos principais mercados a atingirem níveis superiores ao pré-pandemia.

É esse o caso do Reino Unido, que continua a ser o principal mercado emissor do turismo português, respondendo por perto de um quinto do total de dormidas de não residentes. Em Abril, os britânicos foram responsáveis por mais de 814 mil dormidas em Portugal, um aumento de 1,4% em relação a Abril de 2019.

O mesmo movimento é verificado entre os espanhóis, terceiro maior mercado do turismo português, cujas dormidas aumentaram quase 1% em Abril, face ao mesmo mês de 2019. Também as dormidas dos hóspedes vindos dos Países Baixos aumentaram mais de 1% em Abril, em relação ao período pré-pandemia.

Em sentido contrário, Alemanha e França, respectivamente o segundo e o quarto maior mercados do sector turístico português, estão em queda. Em Abril, as dormidas dos hóspedes alemães caíram mais de 5% em relação a 2019, enquanto as dos hóspedes franceses recuaram perto de 15%.

Ao mesmo tempo, novos países começam a surgir entre os principais mercados do turismo português. O caso mais evidente é o dos Estados Unidos, que, no conjunto dos quatro primeiros meses deste ano, responderam já por mais de 6% do total de dormidas de não residentes em Portugal, claramente acima da proporção que era registada antes da pandemia, em torno de 4,5%. Considerando apenas o mês de Abril deste ano, as dormidas dos hóspedes norte-americanos em Portugal aumentaram mais de 22% em relação a 2019.

Madeira lidera crescimento

Na análise por regiões, a Madeira destaca-se com o maior crescimento em Abril, com as dormidas nesta região a aumentarem quase 20% em relação a 2019. Também no Alentejo se regista uma recuperação acelerada, com o número de dormidas a crescer quase 17% em Abril, enquanto no Norte o crescimento é próximo de 10%.

Já Lisboa, Açores e Algarve são as regiões mais atrasadas no movimento de recuperação. Na Área Metropolitana de Lisboa, as dormidas registadas em Abril ainda ficaram mais de 2% abaixo dos níveis de 2019, enquanto nos Açores a queda é de quase 5% e no Algarve é próxima de 9%.