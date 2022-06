Vagos homenageia Joe Best e celebra gastronomia da “caldeirada da Rosa Peixeira” ao “chef estrela Michelin”

Juntam-se “as gentes da terra a chefes de renome”. Mistura-se a “tradição dos tachos” com “o atrevimento e a elegância da alta cozinha”. Leva-se tudo ao lume e serve-se durante três dias na praia da Vagueira: está pronta a servir a 7ª edição do Vagos SensationGourmet, de 1 a 3 de Julho. O programa inclui celebridades nacionais e internacionais da cozinha, somando estrelas Michelin, e presta homenagem a Joe Best, o cozinheiro que “sentia a praia da Vagueira também como sua” e que morreu em 2021: por isso mesmo, "Best Edition” é o mote.