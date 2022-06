Aeroporto de Lisboa: Governo avança primeiro para Montijo e depois para Alcochete

António Costa decidiu acelerar a substituição da Portela e abandonar a Avaliação Ambiental Estratégica em curso. Em 2026, quer a pista complementar do Montijo a funcionar e, em 2035, um novo aeroporto em Alcochete. E avança, independentemente do apoio do PSD.

O Ministério das Infra-estruturas decidiu pôr um ponto final no processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que estava nas mãos do IMT e vai avançar para uma solução que envolve o Montijo e Alcochete, sem antes ter o acordo como PSD.

De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, esta quarta-feira será publicado um despacho do Ministério das Infra-estruturas para que seja o LNEC a fazer uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), permitindo que se avance com as obras no Montijo dentro de um ano e que em 2026 haja aviões a aterrar nesta infra-estrutura complementar à Portela.

Para tal, será apresentada de novo à Assembleia da República a proposta de lei para mudar a legislação que permite a um município bloquear a localização de um aeroporto nas suas imediações. Na anterior legislatura, seria preciso o apoio do PSD, mas agora o Governo tem uma maioria absoluta.

A estratégia de António Costa implica também avançar para Alcochete, com a expectativa de que a nova infra-estrutura esteja pronta em 2035, ano estimado para a saturação do Montijo.

Quanto aos terrenos da Portela, estes ficariam livres para novos projectos nessa altura. Será preciso, no entanto, a realização de uma nova Declaração de Impacte Ambiental.