Montenegro “não foi informado” sobre planos para novo aeroporto. Esquerda contra solução Montijo/Alcochete

Depois de o Goveron ter dito que queria ouvir a posição do líder eleito do PSD quanto ao novo aeroporto de Lisboa, Luís Montenegro assegura não ter sido informado sobre os novos planos do executivo. PCP, Bloco, PAN e Livre opõem-se à nova solução.

O presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, “não foi informado de nada” sobre os planos do Governo para o novo aeroporto, disse esta quinta-feira à Lusa fonte próxima do antigo líder parlamentar. O Governo decidiu avançar com uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passa por avançar com o Montijo para estar em actividade no final de 2023 e Alcochete e, quando este estiver operacional, fechar o aeroporto Humberto Delgado. À esquerda, é consensual a recusa à ideia agora avançada pelo executivo: PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre são contra a solução Montijo/Alcochete.

Questionado pela Lusa se Luís Montenegro, que entrará em funções plenas no domingo, no final do congresso do PSD, tinha sido informado destes planos do Governo, fonte próxima respondeu que “não foi informado de nada”.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou no Parlamento, na semana passada, que aguardava a decisão do presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa porque é preciso “consenso nacional suficiente” para que decisão tomada seja “final e irreversível”.

“Eu aguardo serenamente que a nova liderança do PSD diga qual é a sua posição: se é a posição de exigir a avaliação ambiental estratégica, se é a de retomar a decisão do Governo do doutor Pedro Passos Coelho, se é uma outra nova decisão de forma a que haja o consenso nacional suficiente”, respondeu António Costa à bancada comunista, no debate sobre política geral.

No início de Junho, o primeiro-ministro tinha já afirmado que ia ouvir o novo presidente do PSD, em Julho, para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa e a alta velocidade ferroviária, considerando essencial politicamente aproveitar a fase inicial dessa nova liderança. Dias depois, Luís Montenegro disse registar a “confissão de incompetência” do primeiro-ministro ao manifestar a esperança de ser o PSD “a dar uma solução” à localização do novo aeroporto e à alta velocidade ferroviária.

Em declarações aos jornalistas, a líder da bancada do PCP, Paula Santos, notou que a nova estratégia do Governo “não é credível e não é a resposta necessária para o país”, defendendo, em alternativa, a construção do aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete de forma faseada, que diz ser uma “decisão há muito tomada”. “Estar a perder mais tempo é penalizar o país”, afirmou.

Por seu turno, Joana Mortágua do Bloco de Esquerda (BE) afirmou que a decisão do Governo é “um crime ambiental” e que “o ministro tem explicações a dar”, referindo-se a Pedro Nuno Santos, que lidera o ministério das Infra-estruturas e da Habitação e que os bloquistas querem ouvir no Parlamento, tendo para isso dado entrada a um pedido de audição esta quarta-feira.

A deputada considerou ainda que, a confirmar-se esta escolha pelo aeroporto do Montijo e posteriormente de Alcochete, o “Governo está a brincar com o país, a brincar com o Parlamento, com os compromissos que assumiu e a brincar com o clima”, alertando para os riscos climáticos da construção de dois aeroportos.

Da parte do PAN, a deputada única Inês Sousa Real, disse ao PÚBLICO que a dupla opção pelo Montijo e Alcochete é “uma precipitação” que “merece o repúdio” do partido. Tanto do ponto de vista democrático, já que considera que “o rolo compressor da maioria absoluta vem abrir caminho” com esta decisão, que “passa por cima das autarquias e da Assembleia da Republica”, como do ponto de vista ambiental.

“Sabemos que é necessário encontrar soluções e a pressão que existe no aeroporto da Portela, mas isso não pode ser feito à custa de valores ambientais e por uma opção que vai meter água literalmente”, apontou, referindo-se ao facto de existirem áreas do terreno do Montijo que vão ficar inundadas com a subida do nível das águas.

A deputada alertou ainda para os riscos desta decisão para a biodiversidade, uma vez que vai “alterar a rota das aves”. Para o PAN a escolha “sensata” seria esperar pela avaliação de impacte ambiental estratégica “e depois tomas as decisões”.

Segundo informações desta quarta-feira do Ministério das Infra-estruturas, o plano passa por acelerar a construção do aeroporto do Montijo, uma solução para responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto Humberto Delgado, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que aponta para 2035.

Num primeiro momento, o executivo decidiu não adjudicar a avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa ao consórcio COBA/Ineco, e entregar ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) essa avaliação.