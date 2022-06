PS chumba criação de rede pública de creches e inclusão das crianças até aos 3 anos no sistema educativo

O PS chumbou os projectos do PCP, BE, PAN e Livre, que propunham a criação de uma rede pública de creches e a inclusão da educação de crianças até aos três anos no sistema educativo. Esta última pretensão veio a reboque da discussão de uma petição da Associação de Profissionais de Educação de Infância. A bancada do PSD absteve-se nos quatro projectos de lei sobre a matéria.