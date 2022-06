Alemanha faz soar os alarmes sobre os riscos dos ataques económicos de Putin

A guerra de agressão da Rússia voltou a estar no centro da discussão dos chefes de Estado e de governo da União Europeia, esta sexta-feira, em Bruxelas. Mas no segundo dia de trabalhos do Conselho Europeu, depois de terem reafirmado o seu compromisso inabalável com a Ucrânia, oficialmente integrada no processo de alargamento da UE com o estatuto de país candidato à adesão, os líderes mudaram de agulha para avaliar as graves consequências económicas da guerra: a inflação e a subida dos preços da energia, mas, principalmente, as acções de Moscovo que ameaçam provocar uma crise alimentar global e mergulhar a Europa numa nova recessão.