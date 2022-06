É oficial: Ucrânia e Moldova são os novos países candidatos à adesão à UE

Sem discussão, nem hesitação, os chefes de Estado e governo da União Europeia aprovaram as conclusões do Conselho Europeu onde reconhecem a “perspectiva europeia” da Ucrânia, da República da Moldova e da Geórgia. “O futuro destes países e dos seus cidadãos reside no seio da União Europeia”, confirmaram os líderes europeus, que como esperado, também decidiram conceder o estatuto de país candidato à adesão à Ucrânia e à Moldova.

“Este é um momento histórico no plano geopolítico e um passo decisivo para a União Europeia”, declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. “Parabéns ao Presidente Volodymyr Zelensky e à Presidente Maia Sandu, e ao povo da Ucrânia e da Moldova. Hoje começam o vosso caminho em direcção à UE”, escreveu, na conta pessoal do Twitter.

“Este é um dia bom para a Europa”, acrescentou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa breve mensagem publicada na mesma rede social. “Esta é uma decisão que nos fortalece a todos. Fortalece a Ucrânia, a Moldova e a Geórgia, face ao imperialismo russo. E fortalece a UE, porque mostra mais uma vez ao mundo que estamos unidos e fortes face às ameaças externas”, acrescentou a líder do executivo comunitário.

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, salientou o “simbolismo” do sinal que os 27 dão à Ucrânia: ao seu Governo mas, sobretudo, à população, que em 2014 saiu em força à rua para rejeitar o domínio de Moscovo e reivindicar a integração na União Europeia, e desde o dia 24 de Fevereiro combate as forças invasoras da Rússia.

Ao mesmo tempo, o líder belga lembrou que a concessão do estatuto de país candidato é apenas a primeira etapa de uma corrida de fundo. “Sejamos claros, para a Ucrânia, isto é o princípio de um longo caminho, que implica inúmeras reformas, e que vai demorar muito tempo”, disse. Quanto tempo, ninguém sabe.

No primeiro dia de trabalhos do Conselho Europeu, esta quinta-feira em Bruxelas, todos levaram TPC para fazer nos próximos meses… ou anos. Os Estados da União Europeia, que vão ter de rever o seu modus operandi antes de voltar a abrir o clube a novos membros, e os países candidatos — um grupo que além da Ucrânia e Moldova, inclui os países dos Balcãs Ocidentais — que só com progressos mais tangíveis nas reformas exigidas por Bruxelas poderão fazer avançar as negociações para aderir ao bloco.

Como assinalaram vários líderes, nomeadamente o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, a resposta positiva da UE aos pedidos de adesão apresentados pela Ucrânia e as outras duas antigas repúblicas soviéticas que também estão debaixo da ameaça da Rússia, obriga os 27 a “revitalizar” o processo de alargamento, e a rever os seus próprios procedimentos.

“Não podemos deixar de reflectir sobre as reformas internas que temos inevitavelmente de promover para sermos capazes de acomodar novos membros”, concordou o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.