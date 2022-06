Duas jovens detidas em Lisboa por se fazerem passar por outras durante exame de Geografia

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que os agentes da equipa Escola Segura foram accionados pelo secretariado de exames daquele estabelecimento de ensino da freguesia de Campo de Ourique, depois de as jovens terem tentado, “através de identidade falsa”, realizar o exame nacional do ensino secundário de Geografia A.

Duas jovens de 18 anos foram detidas na segunda-feira na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, por suspeitas da prática do crime de falsas declarações no âmbito do exame nacional de Geografia A, anunciou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) indica que os agentes da equipa Escola Segura foram accionados pelo secretariado de exames daquele estabelecimento de ensino da freguesia de Campo de Ourique, depois de as jovens terem tentado, “através de identidade falsa”, realizar o exame nacional do ensino secundário de Geografia A.

“No local, os polícias foram informados que duas jovens, durante a chamada para o exame, afirmaram tratar-se de alunas que estavam inscritas e faltaram, identificando-se usando o nome delas, tendo inclusive preenchido toda a parte respeitante à identificação com os dados das alunas faltosas”, lê-se na mesma nota.

Aquando da confirmação da identidade, as alunas afirmaram que não dispunham de Cartão de Cidadão, tendo sido chamado um professor para atestar a sua identidade.

Segundo a PSP, confirmou-se que as alunas “não eram as que estavam inscritas no exame e nem sequer eram alunas naquela escola”.

“Os polícias perceberam de imediato que as agora detidas estavam a utilizar a identidade de alunas devidamente inscritas no exame nacional e que, supostamente, não compareceram à sua realização por opção pessoal e com conhecimento dos respectivos encarregados de educação”, acrescenta.

Às duas jovens foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, enquanto decorre a investigação.

Os exames nacionais do ensino secundário arrancaram na sexta-feira, com quase 150 mil alunos inscritos para 263 mil provas, segundo dados do Ministério da Educação.