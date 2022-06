“Em Portugal há um problema de transparência ao nível do Governo”

Marco Lisi, coordenador de um estudo sobre os grupos de interesse no sistema político, defende uma maior regulamentação do lobbying e também mais mecanismos de transparência, como a divulgação das agendas dos governantes e a incompatibilidade dos deputados-advogados.

Joaquim Martins Lampreia, um dos mais antigos e assumidos lobistas portugueses (já falecido), costumava dizer que a representação de interesses é a segunda mais velha profissão do mundo, para defender com afinco a sua regulamentação. Mas o Parlamento português atirou cinco anos de trabalho nesse sentido para o lixo, no final do ano passado.