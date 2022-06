Sopa da Pedra de Almeirim recebe estatuto de Especialidade Tradicional Garantida na UE

A classificação da Sopa da Pedra de Almeirim como Especialidade Tradicional Garantida (ETG) foi hoje publicada no Jornal Oficial da União Europeia (UE).

O produto resulta, segundo a publicação, de “um modo de produção, transformação ou composição que corresponde a uma prática tradicional para esse produto ou género alimentício”, confeccionado em Almeirim, Santarém.

A origem do nome da sopa deve-se, oficialmente, “às suas características físicas, uma vez que se trata de um caldo grosso, castanho-avermelhado e com muitos ingredientes, alguém o comparou às pedras que formam o piso de muitas estradas que, ainda hoje, existem na zona histórica de Almeirim”. No entanto, a sopa da pedra está também ligada à lenda de um monge que mendigou ingredientes para acrescentar a uma pedra com a qual dizia pretender fazer sopa.

Os ingredientes da Sopa da Pedra de Almeirim são feijão catarino, batata, chispe e/ou faceira de porco, toucinho, chouriço, morcela e farinheira, cebola, alho, louro, azeite e/ou banha e coentros.

O prato começou a ser servido ao público em 1960 no restaurante O Toucinho.

O rótulo de Especialidade Tradicional Garantida (ETG) salienta os aspectos mais ligados às tradições, à forma como o produto é fabricado ou à sua composição, sem estar ligado a uma área geográfica específica.

Um produto registado como ETG fica protegido pela UE contra a falsificação e uma utilização indevida.