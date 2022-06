O nó de um aeroporto que trava o país

Há mistérios na história do novo aeroporto de Lisboa inalcançáveis pela inteligência comum. Para percebermos o que está em causa é necessário destapar a hipocrisia e a mesquinhez que encobrem as manobras da pequena política. O PS está aflito com os custos da bagunça que se regista nas chegadas internacionais semana após semana e suplica ao PSD para que o apoie numa decisão; o PSD ignora os danos de imagem e outros prejuízos que as intermináveis filas de espera causam ao país e aproveita a fragilidade do Governo assobiando para o lado, enquanto se empenha em denunciar a sua “incompetência”. Parecem duas crianças a discutir quem é culpado pela travessura.