Não é botox, é um tratamento Biologique Recherche no Anantara Vilamoura

As boas vindas são dadas por Lucília, a terapeuta que com gentileza encaminha os nossos pés para dentro de uma bonita taça com água e pétalas de flores. Este é o ritual de boas-vindas no spa do Anantara Vilamoura Algarve Resort. O convite é para experimentar um tratamento facial da Biologique Recherche, uma marca francesa com mais de 4o anos de existência, mas que chega agora ao cardápio do spa algarvio.

Voltamos aos pés que são banhados com leite e esfoliados com café. Depois de limpos são vaporizados com água de menta que os deixa frescos, prontos para caminharem até à marquesa, onde nos deitamos. Agora é a vez do rosto, pescoço e colo serem tratados. Primeiro é feita uma limpeza e a toalha que passa não está quente, mas fria — o objectivo é dar firmeza à pele. Os movimentos são sempre de baixo para cima porque se quer manter o rosto firme, contrariando a lei da gravidade que tanta aflição faz a quem quer permanecer jovem para sempre. A proposta é um tratamento anti-idade e antipoluição, com o objectivo de restaurar o equilíbrio da pele, explica a terapeuta.

De seguida é feita uma esfoliação e durante uma dezena de minutos nada acontece para que o produto surta o efeito desejado. Lucília ocupa esse tempo com uma massagem. “Mãos ou cabeça?”, pergunta. Cabeça. E o cabelo sai da rede onde estava protegido, para que nenhum produto o macula-se, e as mãos da terapeuta começam a massajar a nuca, sobem até ao cocuruto num ritmo calmo e suave que nos faz perder a noção do tempo. Ao todo são 60 minutos de tratamento (125€).

Foto O spa oferece terapias mediterrânicas influenciadas pelas cultura árabe, combinadas com rituais ayurvédicos DR

No final, Lucília explica que usou cerca de uma dezena de produtos, obedecendo ao protocolo que a marca criou para que estes surtam o melhor efeito na pele. O tratamento termina com a aplicação de um sérum que vai selar a pele, como que criando uma protecção, mantendo-a jovial e firme durante os próximos tempos, promete a terapeuta. Antes de sairmos, Lucília elogia o seu trabalho: “Está linda, para logo à noite não precisa de pôr mais nada.”

O seu trabalho é confirmado no reflexo que o espelho da sala de tratamentos devolve, mas também quando chegamos ao quarto e somos brindados com uma chamada por vídeo em que nos perguntam, com alguma preocupação, se pusemos botox. Nada disso, é o efeito firmeza de que, mais tarde, Ana Teresa, representante da marca em Portugal, falará. “São fórmulas concentradas e personalizadas de acordo com o instante e o tipo de pele, a sua espessura e grão da pele”, explica durante um almoço com jornalistas, no terraço da suíte presidencial do resort, com vista para o campo de golfe do hotel Dom Pedro.

Foto Alguns dos mais de 60 produtos desenvolvidos pela marca de origem francesa DR

Ana Teresa explica que primeiro é feita uma avaliação da pele, de maneira a fazer um tratamento personalizado. “A epiderme está no centro de todo e qualquer cuidado de pele” é esta a convicção de Yvan Allouche, o fundador da marca, recorda a promotora. Por fim, aplica-se a gama de produtos, todos eles altamente concentrados de activos, para “recondicionar” a epiderme e ajudar a activar em simultâneo as suas propriedades auto-regenerativas, descreve.

A Biologique Recherche foi criada em França pelo biólogo Yvan Allouche e pela sua mulher, Josette Allouche, fisioterapeuta. “Ela pedia e ele executava”, resume Ana Teresa, sublinhando a importância das profissões dos fundadores para a criação dos produtos — que não são “bio”, nem “naturais”, mas cujo segredo está na “grande concentração de princípios activos”.

Observando a pele de cada cliente, cabe ao terapeuta escolher o melhor tratamento, assim como os produtos que aquele pode usar em casa — da limpeza à protecção, passando pela hidratação e também por protectores solares. “Mesmo numa pele sensível é possível fazer tratamento com ácidos, o importante é o que se vai aplicar a seguir”, refere a especialista com gabinete de estética no Porto.

Anantara Vilamoura Algarve Resort Morada: Av dos Descobrimentos, 8125-309 Vilamoura

Telefone: +351 289 317 000

E-mail: vilamoura@anantara-hotels.com

Site

A marca está disponível em cerca de duas dezenas de espaços, espalhados pelo país, desde o Tivoli Palácio de Seteais ao Six Senses Douro Valley, mas também em centros de estética. No Algarve, só é possível fazer tratamentos no Anantara, assegura Vínia, a responsável do spa. Para já há três tratamentos, mas a intenção é acrescentar mais dois. “Para homens e mulheres, não estamos a falar de género, estamos a falar de pele”, conclui.

O PÚBLICO viajou a convite do Anantara Vilamoura Algarve Resort