Six Senses Douro Valley com novos quartos, suítes e villas

A unidade hoteleira na Quinta de Vale Abraão passa a contar com onze novos alojamentos, no edifício que originalmente era o armazém de vinhos produzidos na propriedade.

A partir do dia 1 de Julho, o Six Senses Douro Valley, na Quinta de Vale Abraão, passa a contar com onze novos alojamentos, entre quartos, suítes e villas, situados no edifício que originalmente era o armazém de vinhos produzidos na propriedade, com uma enorme lareira como elemento central.

“Grupos de amigos ou famílias precisam de villas fora do comum, quartos comunicantes, espaços exteriores generosos e uma quantidade de características que permitam encontrar aqui a sua casa longe de casa”, sublinha o Six Senses.

Foto . Six Senses

Os visitantes poderão escolher entre uma villa de um quarto ou de dois, ambas com vista para a vinha ou nove quartos e suítes Valley que poderão ser reservados individualmente ou em conjunto, de maneira a totalizarem até nove quartos.

Os jardins e a piscina partilhados estendem-se por terraços em diferentes níveis integrados na paisagem de vinhas circundante. Dos diferentes níveis das zonas de descanso pode-se observar a piscina de 14x4 metros equipada com uma máquina de natação contra-corrente. Nesta zona encontra-se também um bar, uma piscina de hidromassagem, duas pérgulas e um jardim de ervas.

As villas, com um e dois quartos, têm ambas uma cozinha totalmente equipada, zonas de estar e de refeições separadas, lareira, e frigorífico de vinhos. Ambas têm também entradas separadas a partir do exterior, piscina aquecida com máquina de natação contra-corrente, e um deck com espreguiçadeiras com vista para as vinhas.

Foto . Six Senses

As tarifas para os quartos e suítes variam entre os 400 e os 3100 euros e as pool villas entre os 2300 e os 4000 euros.