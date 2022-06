A Guerra dos Tronos: está na calha série sobre Jon Snow com Kit Harington

O canal norte-americano HBO está a preparar uma série derivada de A Guerra dos Tronos centrada na personagem Jon Snow, uma das mais queridas dos espectadores e cujo ponto de vista é a espinha dorsal da saga literária. Entre os muitos projectos associados ao universo de As Crónicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin, esta nova série é uma surpresa e tem como ponto forte ter associado o actor Kit Harington, rosto de Snow e sobrevivente de A Guerra dos Tronos no final de oito febris temporadas de televisão.

A notícia da nova série, que está apenas numa fase inicial de desenvolvimento, foi avançada na madrugada desta sexta-feira pela revista especializada The Hollywood Reporter e também confirmada pela sua concorrente, a Variety. Do pouco que se sabe ainda, a informação mais importante é então que Harington está contratado para voltar a encarnar a personagem e que tudo indica que a história, ainda em fase embrionária, teria lugar após os acontecimentos do final de A Guerra dos Tronos.

Talvez a última série global semanal da televisão linear, A Guerra dos Tronos foi um fenómeno de popularidade à antiga e já em pleno boom do streaming, que pulveriza as audiências e as dispersa — embora casos como Squid Game, de 2021, ou Stranger Things, de 2022, recuperem em parte essa experiência colectiva de TV. A HBO, que tem também a sua lança no streaming chamada HBO Max, está a desenvolver várias potenciais séries derivadas de A Guerra dos Tronos, na sua maioria prequelas. A primeira a ver a luz do dia será House of the Dragon, cujas filmagens passaram por Portugal em 2021 e que se estreia a 22 de Agosto na HBO Max.

Há três meses, o autor da saga literária As Crónicas de Gelo e Fogo, responsável por todo este universo de casas aristocráticas, magia, dragões e lutas de poder num mundo composto por pelo menos dois continentes imaginários, tinha revelado que existiam quatro séries em desenvolvimento — nenhuma era dedicada a Snow. No total, contabiliza a Hollywood Reporter, nestas guerras do streaming em que franchises de sucesso com uma base de fãs ferozmente leal tanto contam para fidelizar subscritores, há mesmo sete séries A Guerra dos Tronos em desenvolvimento na HBO, visto que há também três séries de animação na calha.

Jon Snow é a personagem cujo ponto de vista enceta os livros informalmente conhecidos como A Guerra dos Tronos e é o sobrevivente das lutas intestinas que os livros ainda não terminaram (Martin trabalha há anos nos dois últimos tomos). Descobrindo que é na verdade o herdeiro de uma poderosa casa, e que é Aegon Targaryen, termina a série exilando-se e abdicando desse poder. Kit Harington, que entretanto encetou uma participação no Universo Cinematográfico Marvel em Eternals (2021) (que prevê o desenvolvimento da sua personagem noutros títulos da Marvel), foi nomeado por duas vezes para Emmys pela sua interpretação de Jon Snow. Foi também Henrique V no teatro em Londres.

Está em aberto que tipo de spin off será a potencial nova série — estar em “desenvolvimento” significa ainda pouco em termos de se passar à fase de filmagem de um episódio-piloto e, depois, de uma encomenda para uma temporada - mas abre portas para explorar as vidas de outras personagens sobreviventes de A Guerra dos Tronos. Tal como Jon Snow, ainda não se sabe (quase) nada sobre este projecto.