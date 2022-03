A espera é longa e cheia de terrores para os leitores de George R.R. Martin — e o escritor revelou novidades

Ainda não há fim à vista para a escrita do próximo livro de As Crónicas de Gelo e Fogo , mas há quatro séries sucessoras de A Guerra dos Tronos em curso. Escritor entusiasmado com House of the Dragon , que foi parcialmente filmada em Portugal.

A espera é longa e cheia de terrores para os leitores d'As Crónicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin, e não vai terminar em breve. O escritor norte-americano revelou na noite de quarta-feira que está ainda longe de terminar o livro The Winds of Winter, o penúltimo tomo da saga que uma pequena série de televisão chamada A Guerra dos Tronos adaptou, continuou e terminou sem que o autor original conseguisse avançar na sua versão dos acontecimentos em Westeros. “Progredi muito em Winds em 2020, e menos em 2021... mas ‘menos’ não é ‘nada’”, garantiu, focando-se sim nas séries televisivas que aí vêm e que também têm a sua mão — uma delas é House of the Dragon, que foi filmada em parte em Portugal.

O escritor confirmou que há quatro séries baseadas no universo que criou em desenvolvimento, três das quais de acção real e uma de animação — para a HBO e para a plataforma de streaming HBO Max, respectivamente. São elas Ten Thousand Ships, sobre a guerreira e rainha de Dorne e conduzida por Amanda Segel, The Sea Snake, sobre a personagem Corlys Velaryon e conduzida por Bruno Heller (Roma), e a série baseada nas novelas já escritas por Martin (e mais em que está a trabalhar) sobre a dupla Dunk e Egg, que se chamará ou The Hedge Knight ou A Knight of the Seven Kingdoms e está nas mãos de Steve Conrad. A série de animação poderá chamar-se The Golden Empire mas ainda não há muitos dados sobre a mesma.

Todas são séries numa fase embrionária e que estão em pura escrita; não ainda há garantia de aprovação para filmar um episódio-piloto ou de desenvolvimento de uma temporada. Não é o caso de House of the Dragon, a prequela de A Guerra dos Tronos focada nos Targaryen e que passou mesmo por Portugal com rodagem na aldeia de Monsanto. Martin revelou que está “muito” envolvido na série, que do que já viu “adorou”. House of the Dragon é a estreia mais aguardada da HBO (em Portugal, via HBO Max) para este ano, ainda sem data marcada mas esperada pelo seu potencial magnético para os fãs da série anterior e dos livros expansivos de Martin.

E eles são a sua prioridade? “O mundo de Westeros, o mundo d'As Crónicas de Gelo e Fogo, é a minha prioridade número um e assim será até a história ser contada. Mas Westeros tornou-se maior do que The Winds of Winter ou mesmo que As Crónicas de Gelo e Fogo”, escreveu o autor no seu blogue intitulado Not a Blog. Além de Ventos, tenho de entregar o segundo volume de Sangue & Fogo”, elenca o autor sobre o livro que conta a história dos reis Targaryen e do qual já escreveu “umas duas centenas de páginas, com muitas ainda a faltar”. “Tenho de escrever mais novelas Dunk e Egg”, diz ainda, “especialmente porque há uma série de televisão sobre eles em desenvolvimento”, alude. E ainda tem mais outros dois livros em desenvolvimento.

The Winds of Winter continua em padrão de espera há onze anos — desde a publicação de A Dance With Dragons (em Portugal, a editora Saída de Emergência publicou os pesados livros de Martin divididos em dois tomos, neste caso A Dança dos Dragões (2011) e Os Reinos do Caos (2012)). “Claro que continuo a trabalhar em The Winds of Winter. Já o disse cem vezes em cem locais e ter que o reafirmar vezes sem fim é cansativo.”

O autor de 73 anos prossegue descrevendo que ainda está a trabalhar em mais quatro séries para diferentes canais (Roadmarks para a HBO, Dark Winds para o AMC, Wild Cards para o UCP/plataforma Peacock e Night of the Cooters). “Para além disto tudo, deixem-me dizer uma vez mais, sim ainda estou a trabalhar em The Winds of Winter.”

A Guerra dos Tronos (2011-2019) foi uma das maiores séries da última década, um fenómeno global seguido por centenas de milhões de espectadores em todo o mundo — alguns deles leitores dos mais de 90 milhões de exemplares dos livros originais que foram vendidos desde 1991, quando Martin criou a saga que ainda está a terminar.