Jornalista e antropólogo foram mortos por pescadores ilegais na Amazónia, diz imprensa brasileira

O jornalista britânico Dom Phillips e o especialista em assuntos indígenas Bruno Pereira foram assassinados por pescadores ilegais na Amazónia, de acordo com um dos suspeitos que, segundo o canal Band, terá confessado os crimes à Polícia Federal, dez dias depois do desaparecimento de ambos. Há vários dias que as investigações policiais já apontavam para a tese do homicídio que, embora seja um desfecho trágico, não surpreende quem conhece esta região marcada pela violência.