Jornalista e perito em indígenas desaparecem na Amazónia após ameaças

Os exploradores desapareceram no domingo no trajecto entre a comunidade de São Rafael e de Atalaia do Norte. Dias antes terão sido ameaçados. O Ministério Público Federal brasileiro activa buscas.

Dom Philips, um jornalista britânico, e Bruno Araújo Pereira, especialista em temas indígenas e responsável por proteger as tribos não contactadas do país, desapareceram este fim-de-semana, durante uma viagem a um dos cantos mais inacessíveis da floresta Amazónia.

O jornalista, que era colaborador do Guardian no Brasil, viajava com o especialista Araújo Pereira, que, segundo avança o jornal britânico, há muito tempo que recebia ameaças devido ao trabalho levado a cabo contra invasores, pescadores, mineradores e madeireiros na Amazónia. Bruno Araújo Pereira colabora com a Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari) e a Funai (Fundação Nacional do Índio).

A última vez que Dom Philips foi visto com vida foi na região do Javari, no estado do Amazonas, durante o fim-de-semana. Esta é a região com maior concentração de povos isolados do mundo, tem inúmeros rios e florestas tropicais, e situa-se perto da fronteira com o Peru.

Mas esta segunda-feira, os dois exploradores foram dados como desaparecidos pelos líderes indígenas locais. Philips e Araújo Pereira terão desaparecido no trajecto entre a comunidade de São Rafael e de Atalaia do Norte.

Os exploradores chegaram ao destino inicial (o Lago do Jaburu) na passada sexta-feira e, dois dias depois, a 5 de Junho, rumaram em direcção à cidade de Atalaia do Norte. De acordo com o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI), pelo caminho, os dois homens terão feito uma paragem em São Rafael. A visita, que estava agendada, previa uma reunião com um local apelidado de “Churrasco”, que não estava presente, tendo os dois conversado com a sua mulher.

Informe completo sobre desaparecimento do indigenista Bruno Pereira @tuyu_bruno e do jornalista britânico @domphillips pic.twitter.com/PCYZhbzLB2 — Opi (@OPI_Isolados) June 6, 2022

A chegada a São Rafael deu-se pelas 6h de domingo e a partida dos dois, rumo a Atalaia, deu-se pouco tempo depois. Sendo uma viagem com cerca de duas horas de duração, o jornalista e o especialista deveriam ter chegado por volta das 8h/9h. Mas isto não aconteceu.

Alarmados, por volta das 14h, uma equipa de busca do grupo Univaja saiu de Atalaia do Norte. O grupo, composto por indígenas experientes, que terá feito buscas no rio e na área em que os dois terão desaparecido. O grupo Univaja avançou que Dom Philips e Bruno Araújo Pereira tinham recebido ameaças alguns dias antes do seu desaparecimento.

O porta-voz do Guardian News & Media referiu que o grupo de comunicação social está “muito preocupado e procura urgentemente informações sobre o paradeiro e o estado de Phillips”. O porta-voz afirma ainda que o grupo está em contacto com a embaixada britânica no Brasil e com as autoridades locais e nacional para “tentar estabelecer os factos o mais rapidamente possível”.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o Ministério Público Federal brasileiro já “accionou a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Força Nacional, a Frente de Protecção Etnoambiental Vale do Javari, e a Marinha do Brasil”.

Segundo o Guardian, Dom Phillips é conhecido pelo seu amor à região amazónia, tendo viajado frequentemente para o local, com o objectivo de relatar a crise climática que as comunidades indígenas e o Brasil estão a enfrentar.

Já de acordo com o jornal brasileiro, Bruno Araújo Pereira, pai de três filhos, pertencia à Funai, mas estava de licença sem vencimento desde o final de 2019. A Folha adianta ainda que as ameaças que o brasileiro recebeu nos últimos tempos não eram novidade, uma vez que há muito que se envolvia em acções de fiscalização e controlo de actividades ilegais praticadas nas terras indígenas amazónicas.