Dois corpos encontrados nas buscas por desaparecidos na Amazónia

Família de Dom Phillips diz ter recebido confirmação de que são os corpos do jornalista e do especialista indígena desaparecidos na semana passada.

As autoridades brasileiras terão encontrado dois corpos durante as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e pelo especialista indígena Bruno Pereira, que desapareceram na semana passada na Amazónia.

A família de Phillips diz ter a confirmação de que se trata dos restos mortais dos dois homens, mas a Polícia Federal não confirma.

Alessandra Sampaio, mulher de Phillips, disse ao portal G1, da TV Globo, que foi informada por amigos de que tinham sido encontrados os dois corpos e que a Polícia Federal lhe confirmou a sua localização, mas que não os tinha ainda identificado oficialmente.

Já o cunhado do jornalista, Paul Sherwood, disse ao The Guardian que o embaixador brasileiro no Reino Unido lhe telefonou com a informação logo de manhã.

A Polícia Federal, entretanto, emitiu um comunicado segundo o qual “não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do sr. Bruno Pereira e do sr. Dom Phillips.”

A polícia anunciou no sábado que tinha encontrado material genético humano no local onde ambos foram vistos pela última vez, a 5 de Junho, na comunidade São Rafael, no Vale do Javari, estado do Amazonas. No domingo, as autoridades revelaram ter descoberto pertences pessoais de Dom Phillips junto à casa de um homem suspeito de estar envolvido no desaparecimento dos dois homens.

Phillips e Pereira estavam a viajar de barco pelo rio Itacoaí quando desapareceram. Deveriam ter chegado a Atalaia do Norte, onde o rio Amazonas faz fronteira com o Peru, mas nunca lá chegaram.