Alexei Navalny preso em local desconhecido

O principal líder da oposição a Vladimir Putin na Rússia, Alexei Navalny, que cumpria a sua pena numa prisão de segurança máxima de Pokrov, a cerca de 100 quilómetros de Moscovo, foi transferido para um lugar desconhecido.

“Alexei Navalny foi levado da IK-2”, avançou um dos conselheiros de Navalny, Leonid Volkov, referindo-se ao complexo prisional e de “trabalho obrigatório” em Pokrov. “O advogado que o foi visitar ficou num posto de controlo até às 14h, e só depois disseram: ‘Tal recluso não existe’. Não sabemos onde está Alexei agora, nem para que estabelecimento terá sido levado”, escreveu Volkov no Telegram.

Os colaboradores mais próximos presumem que o opositor russo tenha sido transferido para outra prisão, mas salientam que as transferências prisionais na Rússia podem demorar dias ou até semanas, e são geralmente envoltas em segredo.

“Como é evidente”, acrescentou Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny, “nenhum dos seus representantes ou familiares foi informado da transferência”. “Enquanto não soubermos onde está Alexei, ele continuará num um para um com o regime que já tentou assassiná-lo, por isso o nosso maior objectivo agora é encontrá-lo o mais depressa possível.”

“Durante todo este tempo em que não sabemos do paradeiro de Alexei, ele está sozinho e entregue ao sistema que já o tentou matar uma vez”, continuou a porta-voz nas redes sociais.

Navalny cumpria uma pena de dois anos e meio desde Fevereiro de 2021 por acusações de violação dos termos de liberdade condicional. Em Março deste ano foi condenado de novo por um tribunal russo a nove anos de prisão por crimes de fraude e desrespeito pelo tribunal.

O juiz ordenou que o crítico do governo russo cumprisse a nova pena numa prisão de segurança máxima, para a qual seria transferido depois de ter perdido o recurso em tribunal no início de Junho.

Com o reforço da pena de Navalny, seguiu-se ainda uma nova onda de repressão por parte do Kremlin contra os seus apoiantes, bem como contra outros activistas de oposição ou jornalistas independentes, numa tentativa de abafar as dissidências políticas. Alguns dos principais apoiantes de Navalny já enfrentaram acusações criminais e viram-se obrigados a deixar o seu país.

A infra-estrutura política dos apoiantes de Navalny, constituída por uma fundação anticorrupção e uma rede de escritórios regionais, também foi destruída depois de ser identificada como organização extremista.

O nome de Navalny e de outros associados aparecem agora no registo de terroristas e de extremistas da Rússia. com Lusa