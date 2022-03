Navalny considerado culpado por fraude e desrespeito pelo tribunal

Alexei Navalny, opositor do Kremlin e de Vladimir Putin, foi considerado culpado nesta terça-feira pelos crimes de fraude e de desrespeito pelo tribunal e poderá enfrentar uma pena de prisão até 13 anos. O tribunal que o está a julgar, nos arredores de Moscovo, deverá anunciar a sentença nas próximas horas.

Navalny e a sua equipa de defesa garantem, no entanto, que as acusações, relacionadas com uma denúncia de desvio de donativos para a sua fundação, por um lado, e por desrespeito a um guarda do tribunal, são “politicamente motivadas”. Dizem ainda que o julgamento deste caso foi agendado para esta altura “para coincidir com a fase mais tensa da crise na Ucrânia” e escapar à opinião pública.

O opositor político cumpre, actualmente, uma pena de dois anos e meio, na prisão de Pokrov, por uma acusação de violação dos termos de liberdade condicional de uma sentença anterior.

Uma das principais figuras da oposição interna ao Presidente Putin, em grande medida por causa das denúncias de corrupção que tem feito, e que envolvem funcionários de topo do Kremlin e do aparelho político e empresarial russo, Nalvany foi envenenado em 2020 durante uma visita à Sibéria.

Na Alemanha, onde recebeu tratamento, foram encontrados vestígios no seu corpo de um agente de nervos da família do Novichok, uma arma química fabricada nas décadas de 1970 e 1980, na União Soviética, e supostamente utilizada pelos serviços secretos russos para silenciar opositores e dissidentes – acusação que o Governo russo rejeita.

Quando regressou à Rússia, em Janeiro de 2021, Alexei Navalny foi detido por acusações de violação dos termos de liberdade condicional, num caso relacionado com lavagem de dinheiro. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu, entretanto, que a sentença desse caso foi ilegal.