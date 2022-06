O ar que expiramos pode desbloquear o diagnóstico precoce de cancro do ovário

É silencioso, com poucos sinais visíveis e há muito desconhecimento sobre a doença. O cancro do ovário é diagnosticado tardiamente e isso afecta o prognóstico para as pacientes. Uma equipa da Fundação Champalimaud procura agora desbloquear este problema através de um estudo clínico que parece simples: fazer o diagnóstico através da nossa expiração.